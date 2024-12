Jeff Bezos e Ivanka Trump a cena insieme ad Aspen, lei incanta in un completo di camoscio

Ivanka Trump stupisce ad Aspen con un look boho chic in camoscio. La figlia di Donald Trump ha cenato con Jeff Bezos

Ivanka Trump e Jared Kushner sono stati avvistati ad Aspen, Colorado, mentre uscivano dal rinomato ristorante Matsuhisa in compagnia di Jeff Bezos. Una serata che unisce potere e glamour, con Ivanka che ha rubato la scena grazie a un look mozzafiato: un completo di camoscio marrone dallo stile boho chic.

Un look singolare: il camoscio di Ivanka Trump

La scelta di Ivanka Trump di indossare un completo di camoscio marrone, composto da un lungo abito aderente e una giacca con colletto in pelliccia sintetica, non è passata inosservata.

Il look, completato da una cintura decorata con fibbie e inserti in turchese, richiama uno stile che è spesso associato alla cultura dei nativi americani. Tuttavia, questa scelta appare particolarmente singolare se consideriamo le sue radici politiche e familiari, tradizionalmente legate a posizioni repubblicane, che raramente mostrano sensibilità verso le culture indigene.

Gli stivali in pelle marrone e la clutch intrecciata di Bottega Veneta color cioccolato aggiungono un tocco di eleganza al look. A completare l’outfit, Ivanka ha scelto orecchini pendenti con pietre turchesi, un dettaglio che ha illuminato il viso e sottolineato l’attenzione ai dettagli del suo stile.

Il make-up naturale, con toni caldi che esaltano la sua carnagione, e i capelli lasciati sciolti in morbide onde hanno contribuito a creare un’immagine armoniosa e impeccabile. La scelta del completo, pur elegante e sofisticata, potrebbe essere interpretata come un tentativo di adottare un’estetica boho chic piuttosto che un vero omaggio culturale.

Una cena esclusiva con Jeff Bezos

La presenza di Jeff Bezos al fianco della coppia non è passata inosservata. Questa cena potrebbe rappresentare non solo un incontro tra amici, ma anche un momento per discutere collaborazioni o progetti futuri, dato l’interesse comune per il business e la filantropia.

Non è la prima volta che Bezos e la famiglia Trump si incontrano. Nonostante alcune tensioni passate tra Jeff e Donald Trump, sembra che il tempo abbia smussato gli angoli, portando a un clima più sereno e collaborativo. Infatti, recentemente Bezos si è espresso in termini positivi riguardo all’imminente ritorno di Trump alla presidenza, sottolineando il suo ottimismo per un futuro all’insegna dell’innovazione.

Ivanka Trump e Jared Kushner: una coppia solida

La serata ad Aspen è stata anche un’occasione per vedere la complicità tra Ivanka e suo marito Jared Kushner. Sposati da 15 anni, i due condividono non solo una famiglia unita, con tre figli – Arabella, Joseph e Theodore – ma anche un percorso di vita che li ha portati dal mondo imprenditoriale a quello politico, per poi tornare a una dimensione più privata.

Ivanka, prima di diventare un’imprenditrice e consigliera presidenziale, ha iniziato la sua carriera come modella, per poi dedicarsi al design e alla gestione del brand di famiglia. Jared, da parte sua, è un affermato immobiliarista e editore.

La loro unione è nata quasi per caso, durante un incontro organizzato da amici comuni che avevano immaginato una collaborazione professionale tra i due. “Il miglior affare che abbiamo mai fatto”, ha dichiarato Ivanka in un’intervista, riferendosi al loro matrimonio.

Un dettaglio importante del loro rapporto è la scelta di Ivanka di convertirsi all’ebraismo prima del matrimonio, una decisione che lei stessa ha definito “intima e significativa”, sottolineando come la religione abbia rafforzato il loro legame familiare.