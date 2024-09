Mara Venier e Sophia Loren, la foto per i 90 anni è iconica

Alla festa per i 90 anni di Sophia Loren c'era anche Mara Venier, che su Instagram ha pubblicato uno scatto in compagnia dell'attrice

Sophia Loren ha compiuto 90 anni: per celebrare questo traguardo l’attrice ha organizzato una grande festa in una location d’eccezione a Roma, la terrazza con vista mozzafiato di Anantara Palazzo Naiadi. Al party, blindatissimo, erano presenti amici e colleghi: tra questi c’era anche Mara Venier, che ha condiviso su Instagram uno scatto in compagnia dell’attrice.

Mara Venier e Sophia Loren, lo scatto insieme

Un mega party per un traguardo importante: Sophia Loren ha spento 90 candeline e ha deciso di festeggiare in una location da sogno nella Capitale, la terrazza con vista di Anantara Palazzo Naiadi, nel cuore di Piazza della Repubblica e affacciato sulle antiche Terme di Diocleziano. All’evento blindatissimo erano presenti circa 150 invitati: da Al Bano a Gigi D’Alessio con la compagna Denise Esposito, Alessandra Mussolini e famiglia, Aurelio De Laurentiis, Christian De Sica con la moglie Silvia Verdone, Claudia Gerini, Margareth Madè, Nancy Brilli, Franco Nero e anche Ferzan Ozpetek e Mara Venier.

Propio la conduttrice ha condiviso in serata un bellissimo scatto in compagnia dell’attrice, elegantissima nel suo completo Giorgio Armani, con una giacca bianca ricoperta da paillettes e applicazioni scintillanti.

“Cara Sophia felice di essere con te stasera a festeggiare i tuoi 90! Ti voglio bene! Buon compleannoooo❤️”, ha scritto Mara a corredo della foto (già iconica) che le immortala sorridenti insieme.

Durante la serata la diva ha ricevuto una chiave dorata con il suo nome impresso e la forma degli studi di Cinecittà. Appunto, la “Chiave di Cinecittà”, consegna dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, e dalla presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia.

Sophia Loren, le parole di ringraziamento

In molti sono saliti sul palco per dedicare un discorso alla festeggiata, primo fra tutti il figlio Edoardo Ponti che ha omaggiato la madre con parole dolcissime: “Tu sei una luce che questo paese porta come una torcia in giro per il mondo e che tutti noi portiamo nei nostri cuori – ha detto – la luce della dignità e del coraggio che brilla attraverso il tuo esempio di non aver mai rinnegato o dimenticato le tue radici e di non aver mai permesso a un’altra luce, quella dei riflettori, di rubarti l’identità”.

Poi è toccato all’attrice ringraziare tutti i presenti alla festa: “Il vantaggio dell’età è che non possiamo perdere tempo con cose inutili. Una serata come questa è troppo corta – ha detto Sophia Loren – Una serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, i miei amici, i miei collaboratori. Quest’amore tra noi conta. Queste amicizie sono la vita. Il fatto che abbiamo pianto insieme, abbiamo riso insieme, ballato insieme e questa sera possiamo anche brindare insieme. E se c’è un regalo che mi volete fare, un dono è di celebrare non solo me, ma tutti noi che siamo ancora qui”.

Sul palco anche Sting, che ha cantato Every little thing she does is magic e Laura Pausini, che si è esibita sulle note di Io sì (Seen), il brano della colonna sonora del film La vita davanti a sé, l’ultimo in cui ha recitato Loren, diretto dal figlio Edoardo Ponti

In chiusura, la proiezione dell’episodio Pizze a credito, tratto dal film L’oro di Napoli (1954) di Vittorio De Sica nella nuova versione restaurata presentata in prima mondiale in preapertura dell’ultima Mostra del cinema di Venezia.