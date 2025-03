Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Mara Venier

Il sabato sera di Rai Uno è all’insegna del divertimento grazie alla voglia di mettersi in gioco di dieci stelle dello spettacolo italiano, che hanno deciso di partecipare a Ne vedremo delle belle, il nuovo show condotto da Carlo Conti. Come la prima puntata, anche la seconda ha intrattenuto i telespettatori non solo con esibizioni sorprendenti, ma anche con le dinamiche che si sono create tra le diverse primedonne del programma televisivo.

Regina delle polemiche è Valeria Marini, che nella prima puntata del varietà si è definita la Cenerentola dello show, ma nell’episodio del 29 marzo 2025 è stata Mara Venier a protestare ironicamente contro la produzione del programma televisivo.

Mara Venier pungente a Ne vedremo delle belle

Carlo Conti è il protagonista di una nuova avventura televisiva, dopo il suo trionfo come conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo. Il presentatore è al timone, infatti, di Ne vedremo delle belle, uno show televisivo che presenta al pubblico una gara tra dieci primedonne dello spettacolo italiano. A giudicare le diverse esibizioni delle concorrenti sono stati chiamati tre giudici d’eccezione: Frank Matano, Christian De Sica e Mara Venier.

La conduttrice televisiva è stata una delle protagoniste assolute della prima puntata dello show televisivo, ma anche nel secondo episodio ha fatto notare il suo carisma. Mara Venier ha giudicato le esibizioni con grande professionalità, ma si è anche aperta a diverse battute e a una protesta divertente.

Quando Valeria Marini ha cominciato a cantare Cuoricini dei Coma Cose, infatti, ha subito fatto notare la presenza di un problema tecnico e, in seguito, ha proprio deciso di stoppare la musica perché non riusciva a proseguire nella sua esibizione: “Ragazzi il microfono”. Mara Venier allora ha subito commentato quando accaduto con grande ironia: “Questo è boicottaggio”, riallacciandosi alle proteste della settimana precedente della showgirl.

Mara Venier, i commenti sul gruppo

Come nella prima puntata di Ne vedremo delle belle, anche nella seconda Mara Venier ha deciso di brillare con un look sobrio ma davvero originale. La conduttrice televisiva infatti ha indossato un tailleur, composto da pantalone e giacca eleganti rosso corallo con una decorazione gessata con strisce in oro brillante. La presentatrice ha accompagnato il completo con una camicia e occhiali da vista in tinta.

Oltre a supportare la protesta di Valeria Marini, anche in apertura di puntata Mara Venier è stata protagonista di alcune battute ficcanti, quando ha deciso di commentare l’ospitata a Domenica In del cast delle concorrenti. Ancora una volta la presentatrice ha usato tutta la sua ironia: “Sono state così carine, pacate”. Anche Carlo Conti ha seguito la scia tracciata dalla collega affermando che le primedonne si sono lasciate andare, alla fine dell’intervista, a una vera e propria gara per prendere l’inquadratura. Mara Venier ha ulteriormente commentato quanto accaduto con una battuta di spirito: “Praticamente spintonata”.

Ma la conduttrice televisiva ha anche avuto delle parole molto profonde per Adriana Volpe, che ha raccontato il suo disagio per una fake news che è circolata sul suo conto: “Adriana tu stai in questo nostro mondo… Ma possibile che tu ci rimani così male? Io ti ho vista molto avvilita. Lascia perdere, dopo tanti anni dobbiamo farci scivolare addosso”.