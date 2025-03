Il 22 marzo 2025 è andata in onda la prima puntata di 'Ne vedremo delle belle' ma, alla fine, Valeria Marini non ha apprezzato la sua posizione nella classifica finale

Fonte: IPA Valeria Marini

Carlo Conti ha debuttato il 22 marzo 2025 con un nuovo format televisivo, che è andato in onda nella prima serata del sabato sera di Rai Uno. Si trattava di Ne vedremo delle belle, un programma in cui dieci storiche showgirl italiane si danno battaglia a suon di esibizioni nel campo della danza, del canto, della conduzione e di altri ambiti artistici.

Tra le diverse concorrenti, si è presa subito la scena Valeria Marini facendosi notare non solo sul palcoscenico ma anche per i suoi primissimi scambi con la giuria. La showgirl è entrata in polemica anche con Carlo Conti.

Valeria Marini, la presunta rivalità con Pamela Prati

Valeria Marini è una delle concorrenti di Ne vedremo delle belle, nuovo varietà di Rai Uno, che si presenta al pubblico da casa come una vera e propria gara di talenti tra dieci showgirl. La primadonna è stata la seconda a esibirsi in puntata, visto che è stata subito sfidata da Veronica Maya sul ballo. Le due concorrenti hanno eseguito la stessa bachata e le loro esibizioni sono state giudicate da Mara Venier, Frank Matano e Christian De Sica, giudici della trasmissione televisiva. Tra le due ha trionfato la conduttrice televisiva ma Valeria Marini è stata premiata da molte colleghe per la sua grande sensualità.

Prima della performance di danza è stata mandata in onda una clip di presentazione della showgirl in cui, tra le altre cose, parlava del suo rapporto un po’ conflittuale con Pamela Prati, affermando che la collega sia stata gelosa di lei in passato: “Lei era gelosissima di me, lei era andata via dal Salone Margherita, io non ho rubato il posto a nessuno. Sono diventata la sua ossessione”.

Dopo la messa in onda del filmato, però, Valeria Marini ha corretto il tiro parlando di tagli nel montaggio a suo sfavore: “Avete tagliato… Mi avete fatto apparire una tremenda”. La showgirl ha rivelato che nella sua presentazione aveva dichiarato anche che comprendeva la reazione della collega nei suoi confronti perché il Bagaglino era per loro come una famiglia. Pamela Prati ha commentato quanto visto affermando che Valeria Marini in realtà la teme e la rivalità tra le due primedonne ha portato Christian De Sica ad affermare che nelle prossime puntate: “Ne vedremo delle belve”.

A fine puntata la classifica ha premiato Pamela Prati, che si è classificata prima, e Valeria Marini non ha preso per nulla bene questa votazione: “Sono rimasta molto male perché ogni volta faccio sempre la figura di Cenerentola”.

Valeria Marini, il siparietto con Mara Venier

Valeria Marini è già la protagonista assoluta di Ne vedremo delle belle, visto che la sua performance e le sue dichiarazioni si sono fatte molto notare nella prima puntata dello show televisivo. Dopo aver parlato del suo rapporto con Pamela Prati, la conduttrice ha svelato anche di non provare un grande feeling per Patrizia Pellegrini, che ritiene troppo diversa di lei.

Anche con Mara Venier non sono mancati gli scambi d’opinione, visto che la giurata ha affermato di averla vista troppo preoccupata mentre ballava per la sua gonna, che l’ha resa anche protagonista di una gaffe: “Ho visto le mutande… Non me la fare vedere perché con me non attacca, si chiama corruzione del giudice”.