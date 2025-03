Fonte: IPA Mara Venier

Sulle note della celebre colonna sonora del film Rocky, Carlo Conti ha aperto la prima puntata di Ne vedremo delle belle, una gara a cui partecipano dieci bellissime showgirl nostrane: Valeria Marini, Pamela Prati, Lorenza Mario, Angela Melillo, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrini, Adriana Volpe, Veronica Maya, Carmen Russo e Laura Freddi.

Nel programma televisivo le primedonne si scontrano a suon di performance per fare in modo che venga stilata una classifica finale dei loro talenti in base ai voti di tre giurati d’eccezione: Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Le protagoniste dello show televisivo però non possono decidere su che materia esibirsi e alcune di loro si sono trovate un po’ in difficoltà durante la loro performance.

Mara Venier insuperabile. Voto: 10

Le dieci concorrenti di Ne vedremo delle belle hanno mostrato tutto il loro talento e la loro voglia di mettersi in gioco sul palco dello show televisivo ma anche i giurati sono stati protagonisti di puntata. Tra di loro ha brillato più di tutti Mara Venier, che scintillava già nel look, visto che aveva indossato per l’occasione un tailleur rosa confetto, animato da pietre luminose.

La conduttrice televisiva è stata protagonista di puntata già dall’avvio della stessa quando ha svelato di ritenere il suo ruolo piuttosto complicato: “Sarà molto difficile per me… Non mi hai dato un compito facile”. Nel corso del primo episodio dello show televisivo la presentatrice ha mostrato il suo lato più divertente, soprattutto nei confronti di Valeria Marini. Infatti Mara Venier ha commentato in modo pungente l’esibizione della showgirl, svelando anche una gaffe di cui lei è stata protagonista.

La padrona di casa di Domenica In ha anche ironicamente redarguito Valeria Marini, chiedendole di non mostrarle il suo fisico: “Si chiama corruzione del giudice”.

Angela Melillo profonda. Voto: 10

L’intento di Ne vedremo delle belle è senza dubbio quello d’intrattenere il pubblico da casa in modo leggero e spensierato, ma tra i racconti delle diverse protagoniste del programma televisivo, c’è chi ha scelto di donare al pubblico anche una chiave più emotiva. Infatti Angela Melillo, nel suo video di presentazione, ha raccontato un momento molto complicato della sua carriera, quello della nascita di sua figlia, in cui ha dovuto rinunciare a diverse occasioni lavorative: “Io dovevo fare dei lavori e loro hanno preferito non prendermi”.

Oltre ai problemi di carriera, in quel periodo, la showgirl ha dovuto anche affrontare la perdita di sua mamma e, ricordando quei giorni, si è commossa: “Ho sofferto molto per questo… Ho sacrificato anche tanto la mia carriera, quando mi è stato offerto questo programma per me è stata una gioia immensa”.

Pamela Prati diva. Voto: 10

Pamela Prati si è classificata prima nella graduatoria finale di Ne vedremo delle belle. Una posizione meritata visto che la conduttrice televisiva ha mostrato in puntata la sua bravura, la sua bellezza e l’allure da diva, che non teme il tempo che passa. La showgirl ha descritto la gara con le colleghe come una sana competizione: “Le donne possono essere anche amiche”. Anche quando è stato mostrato il gobbo da cui leggeva frasi in un inglese del tutto improbabile, la primadonna ha saputo rispondere con classe alla provocazione: “Quello è sardo”.

Carmen Russo sfortunata. Voto: 3

Le performance dello show televisivo si basano su una scelta casuale e, per questo motivo, è toccato a Carmen Russo esibirsi nel canto, invece che nella danza, che è di sicuro la sua carta vincente. L’esibizione della showgirl sulle note di Pelle diamante di Marcella Bella non è stata sufficiente e piuttosto lontana da quella, seppur mediocre, della sfidante Laura Freddi. In ogni caso quando Mara Venier le ha chiesto di ripetere la sua performance a cappella, l’intonazione della ballerina è migliorata. Nelle prossime puntate ci vorrà un po’ più di pratica e di fortuna.

Valeria Marini protagonista. Voto: 8

Valeria Marini è una vera diva della televisione italiana e lo dimostra a ogni sua apparizione pubblica visto che, anche nella prima puntata di Ne vedremo delle belle, si è saputa prendere la scena. La showgirl, infatti, dapprima è entrata in polemica con la produzione, rea di avere, a suo dire, tagliato le dichiarazioni nel suo video di presentazione e, in seguito, ha anche dimostrato il suo disappunto per la classifica finale: “Sono rimasta molto male perché ogni volta faccio sempre la figura di Cenerentola”.