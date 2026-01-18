Domenica In, scontro tra Valeria Marini e Mammucari: “Teo basta”. E Mara Venier piange

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mara Venier

Attimi di tensione e pure qualche lacrima a Domenica In. È successo nella puntata andata in onda su Rai 1 domenica 18 gennaio. Al centro di uno scontro Valeria Marini e Teo Mammucari mentre Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime dopo l’intervista a Carlo Ponti Junior, il figlio più grande di Sophia Loren.

A Domenica In scontro tra Valeria Marini e Teo Mammucari

Durante il talk dedicato al Festival di Sanremo, c’è stato un battibecco piuttosto acceso tra Valeria Marini e Teo Mammucari a Domenica In. Tutto è partito dopo l’esibizione della soubrette sarda, tornata nel salotto di Mara Venier dopo la pace televisiva con la madre Gianna Orrù.

Invitata per ricordare il suo Sanremo con Mike Bongiorno, Valeria ha deciso di chiudere il racconto con un tributo musicale. La scelta è caduta su La solitudine, il brano simbolo di Laura Pausini, pronta a tornare sul palco dell’Ariston nell’inedito ruolo di co-conduttrice di Carlo Conti.

Ma l’esibizione, più che emozionare, ha acceso le polemiche, soprattutto per le svariate stonature. Il risultato non è stato dei migliori, in pochi hanno apprezzato. In studio, Teo Mammucari – impegnato in uno sketch con parrucca bionda insieme ai Cugini di Campagna – ha commentato senza filtri: con il suo fare schietto e diretto ha stroncato la Marini.

“Valeria, non puoi cantare Laura Pausini. Sei imbarazzante”. Una battuta che ha immediatamente scatenato la reazione della Marini, visibilmente infastidita, che ha più volte intimato al collega di fermarsi. “Teo, basta”, ha ripetuto più volte la soubrette, che non sembra aver particolarmente gradito la bocciatura di Mammucari.

Il siparietto non si è fermato lì. Nel giro di pochi minuti il video della cover ha iniziato a circolare sui social, diventando virale. Tra ironia e sarcasmo, i commenti (negativi) si sono moltiplicati: “Laura Pausini è già dai Carabinieri”, ha scritto qualcuno su X. “Valeria Marini che urla su Rai Uno è un pugno in faccia ai giovani talenti”, ha rincarato un altro.

Mara Venier piange a Domenica In con il figlio della Loren

La puntata di Domenica In non è stata particolarmente facile per Mara Venier. Già in apertura la conduttrice veneziana non ha nascosto il proprio turbamento per la recente morte di Tony Dallara. “Un grande abbraccio a Patrizia e alle sue figlie”, ha affermato prima di mandare un bacio verso il cielo.

Zia Mara ha dunque voluto ricordare Dallara e le sue canzoni – Romantica e Come prima – cantate da generazioni intere. “Quando è venuto in trasmissione, aveva colpito tutti per la sua dolcezza, simpatia e fragilità – ha rammentato – nel corso della mia carriera ho incontrato veramente tante persone, ma Tony mi rimarrà sempre nel cuore. Fai buon viaggio”.

La Venier non è poi riuscita a trattenere le lacrime dopo l’intervista a Carlo Ponti Junior, il figlio di Sophia Loren. Il direttore d’orchestra è stato per la prima volta ospite di Domenica In per presentare il suo spettacolo teatrale dal titolo Celebrating Sophia Loren-The Italian Icon.

In studio con lui il tenore Pasquale Esposito, che si è poi esibito sulle note della celebre Mamma. “Voglio dedicarti Mamma perché sei la mamma della Rai”, ha detto a Mara Venier.

Quest’ultima ha ringraziato per poi commuoversi durante la performance. Al termine ha ammesso: “Impossibile non emozionarsi davanti a questa canzone”.