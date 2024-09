Fonte: IPA Mara Venier

Mara Venier, la zia d’Italia, continua a garantire uno degli appuntamenti fissi della domenica. Tanti ospiti, risate e grande genuinità rappresentano la sua ricetta vincente. Il suo ritorno è stato subito accolto da grandi risultati in termini di ascolti. Proprio sulla base di questi numeri, in tanti ritengono che il suo ennesimo annuncio in merito al suo “ultimo anno”, non sia altro che l’ennesima bugia bianca. Di seguito uno sguardo d’anteprima alla puntata di domenica 22 settembre.

Domenica In, ospiti 22 settembre

L’appuntamento con Domenica In non cambia. Zia Mara Venier attende i milioni di telespettatori che la seguono da anni a partire dalle ore 14.00 di domenica 22 settembre. In onda ovviamente su Rai 1.

Come al solito, il programma tenta di alternare differenti toni, passando da un certo tipo di racconto all’altro. La fase iniziale sarà probabilmente anche la più vista, considerando quanta presa abbia avuto sul pubblico la complessa storia di Stefano Tacconi.

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana ha rischiato la vita che, inevitabilmente, è poi mutata in maniera innegabile. Ha lottato per quanto ha potuto, senza perdere la speranza. Questo è il racconto della sua famiglia, che gli è stata al fianco.

Ad aprile 2022 l’ex sportivo è stato colpito da una grave ischemia cerebrale. Alla base di questo incubo un’imprevedibile rottura di un aneurisma. Ancora una volta non sarà solo, come già accaduto in passato, quando ha parlato di tutto ciò a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. A Mara Venier offrirà un resoconto dell’ultimo anno, tra nuove abitudini e consapevolezza. Tre poltrone sistemate nello studio Rai, con una anche per la moglie Laura Speranza e il figlio Andrea.

Spazio poi a un momento di assoluta leggerezza con il comico Enrico Brignano. Parlerà un po’ di sé, del suo privato e del suo nuovo progetto lavorativo. Sarà infatti impegnato a teatro con I 7 Re di Roma. Il suo debutto al Sistina di Roma è previsto per il prossimo 8 ottobre.

Brignano ha scelto di mettersi alla prova con una vera e propria leggenda musicale in due atti e venticinque quadri. Poco più di due ore e mezza per raccontare i primi 244 anni di storia di Roma.

Buon compleanno Sophia Loren

Un’intera fetta di programma sarà dedicata ai 90 anni di Sophia Loren. La grande diva ha festeggiato il grandioso traguardo a Roma. Non sarà presente nello studio Rai, purtroppo, ma ci saranno personaggi pronti a parlare di lei e, in generale, degli anni ’90 italiani.

Alla Loren è stata inoltre consegnata la Chiave di Cinecittà. Un riconoscimento unico nel suo genere, consegnato dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni e dalla presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia.

In studio presenti la nipote Alessandra Mussolini, la giornalista Silvana Giacobini, l’attore Giancarlo Giannini ed Eleonora Brown, attrice che recitò ne La Ciociara, pellicola che valse alla Loren l’Oscar come miglior attrice protagonista.

Marco Masini e il piccolo Ethan

Spazio alla musica con Marco Masini, che ha compiuto 60 anni in questi giorni. In studio canterà alcuni dei suoi grandi successi, scatenando di certo un momento karaoke. Mara Venier si occuperà però anche di attualità. Nello specifico in studio ci sarà Claudia Ciampa, madre alla quale l’estate scorsa hanno sottratto il figlio Ethan, di appena 7 mesi. Questi è stato portato negli Stati Uniti dal padre, cittadino americano