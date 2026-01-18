Domenica In, anticipazioni del 18 gennaio: ospiti i big storici di Sanremo

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Il fine settimana l’appuntamento non può che essere con Domenica In: dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, la “Signora della domenica” Mara Venier si prepara a guidare una diretta ricca di musica, ricordi e riflessioni, affiancata come di consueto da una squadra affiatata composta da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

L’appuntamento come sempre è fissato per le 14.00 su Rai1, subito dopo il TG1, per un pomeriggio che promette di coniugare intrattenimento, informazione e grande spettacolo.

Domenica In, le anticipazioni del 18 gennaio

Con l’avvicinarsi della nuova edizione del Festival di Sanremo – che tornerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini – la puntata del 18 gennaio sarà un vero e proprio tuffo nella storia della kermesse canora più amata d’Italia. Mara Venier ospiterà alcuni dei volti simbolo della musica italiana che hanno lasciato un segno indelebile sul palco dell’Ariston.

In studio si esibiranno leggende della musica leggera come Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich. Ognuno di loro riproporrà i propri successi sanremesi, trasformando lo studio in un grande coro nostalgico. A commentare queste esibizioni e a svelare curiosità inedite e dietro le quinte del Festival ci sarà un parterre di opinionisti d’eccezione: lo storico giornalista Marino Bartoletti, la showgirl Valeria Marini, il cantante Valerio Scanu e l’esperto di stile Enzo Miccio.

Durante la puntata ci sarà certamente spazio anche per un ricordo di Tony Dallara, scomparso venerdì scorso all’età di 89 anni. Mara Venier era legata al cantante da una lunga amicizia e l’aveva ospitato diverse volte nel suo programma.

Gli altri ospiti della puntata

Uno dei momenti più attesi riguarda la celebrazione di una delle icone assolute del cinema mondiale, Sophia Loren. Per presentare l’evento Celebrando Sophia Loren, previsto per febbraio al Teatro Augusteo di Napoli, interverranno il direttore d’orchestra Carlo Ponti Jr., nonché figlio dell’attrice, e il tenore Pasquale Esposito. Un omaggio sentito che unirà musica classica e grande cinema.

Ampio spazio sarà dedicato anche a Serena Autieri. L’attrice e cantante, che ha co-condotto il Festival nel 2003, si racconterà in un’intervista a cuore aperto con Mara Venier, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera e della sua vita privata. Autieri regalerà inoltre una performance esclusiva cantando Sparkling Diamonds, anticipando il musical Moulin Rouge che la vedrà protagonista nei teatri a partire dal 29 gennaio.

La musica continuerà anche con Alexia, vincitrice di Sanremo nel 2003 con il brano Per dire di no. La cantante spezzina proporrà un medley dei suoi successi, riportando l’energia della dance e della melodia pop italiana in studio.

Non mancherà il consueto sguardo sulla realtà e sull’attualità: nella sezione dedicata all’approfondimento giornalistico, Mara Venier e Tommaso Cerno accoglieranno Giovanna Botteri e Salvo Sottile per commentare i principali fatti di cronaca e politica della settimana appena trascorsa.

Infine, per alleggerire l’atmosfera prima della chiusura, tornerà il momento del gioco con Teo Mammucari e la sua fortunata rubrica La cassaforte di Domenica In, che continua a riscuotere grande successo tra il pubblico a casa grazie alla sua imprevedibilità e ironia.