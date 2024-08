Vittorio de Sica, attore: biografia e curiosità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Vittorio De Sica è stato un regista, attore e sceneggiatore italiano, considerato uno fra gli artisti più influenti nella storia del cinema. De Sica è considerato fra i fondatori del neorealismo e uno fra i maggiori registi e attori della commedia all’italiana.

I suoi film “Ladri di biciclette”, “Sciuscià”, “Ieri, oggi, domani” e “Il giardino dei Finzi Contini” hanno vinto l’Oscar come miglior film in lingua straniera.

Vittorio De Sica, i film

Come attore

1917 – Il processo Clémenceau

1927 – La bellezza del mondo

1928 – La compagnia dei matti

1932 – Due cuori felici

1932 – Gli uomini, che mascalzoni…

1932 – La segretaria per tutti

1932 – La vecchia signora

1933 – Il signore desidera?

1933 – Un cattivo soggetto

1933 – La canzone del sole

1933 – Paprika

1933 – Lisetta

1934 – Tempo massimo

1935 – Amo te sola

1935 – Darò un milione

1936 – Non ti conosco più

1936 – Lohengrin

1936 – Ma non è una cosa seria

1936 – L’uomo che sorride

1937 – Questi ragazzi

1937 – Il signor Max

1937 – Napoli d’altri tempi

1938 – La mazurka di papà

1938 – Hanno rapito un uomo

1938 – Partire

1938 – Le due madri

1938 – L’orologio a cucù

1939 – Ai vostri ordini, signora…

1939 – Castelli in aria

1939 – I grandi magazzini

1939 – Finisce sempre così

1940 – Manon Lescaut

1940 – Pazza di gioia

1940 – Rose scarlatte

1940 – La peccatrice

1940 – Maddalena… zero in condotta

1941 – L’avventuriera del piano di sopra

1941 – Teresa Venerdì

1942 – Un garibaldino al convento

1942 – La guardia del corpo

1942 – Se io fossi onesto

1943 – I nostri sogni

1943 – Non sono superstizioso… ma!

1943 – Nessuno torna indietro

1945 – L’ippocampo

1945 – Lo sbaglio di essere vivo

1945 – Il mondo vuole così

1946 – Abbasso la ricchezza!

1946 – Roma città libera

1947 – Sperduti nel buio

1947 – Natale al campo 119

1947 – Lo sconosciuto di San Marino

1948 – Cuore

1950 – Domani è troppo tardi

1951 – Cameriera bella presenza offresi…

1952 – Buongiorno, elefante!

1952 – Il processo di Frine, episodio di Altri tempi – Zibaldone n. 1

1953 – I gioielli di madame de…

1953 – Pane, amore e fantasia

1953 – Incidente a Villa Borghese

1954 – L’orso, episodio di Il matrimonio

1954 – Scena all’aperto e Don Corradino

1954 – Pendolin, episodio di Cento anni d’amore

1954 – Il fine dicitore, episodio di Gran varietà

1954 – Allegro squadrone

1954 – Vergine moderna

1954 – I giocatori, episodio di L’oro di Napoli

1954 – Pane, amore e gelosia

1954 – Peccato che sia una canaglia

1954 – Il divorzio, episodio di Il letto

1955 – Il segno di Venere

1955 – Gli ultimi cinque minuti

1955 – La bella mugnaia

1955 – Racconti romani

1955 – Pane, amore e…

1955 – Il bigamo

1956 – I giorni più belli

1956 – Mio figlio Nerone

1956 – Tempo di villeggiatura

1956 – Montecarlo

1956 – Noi siamo le colonne

1957 – Padri e figli

1957 – I colpevoli

1957 – Souvenir d’Italie

1957 – Amore e chiacchiere

1957 – Il conte Max

1957 – La donna che venne dal mare

1957 – Vacanze a Ischia

1957 – Il medico e lo stregone

1957 – Totò, Vittorio e la dottoressa

1957 – Addio alle armi

1958 – Casinò de Paris

1958 – Domenica è sempre domenica

1958 – Anna di Brooklyn

1958 – Ballerina e Buon Dio

1958 – Pezzo, capopezzo e capitano

1958 – Gli zitelloni

1958 – La ragazza di piazza San Pietro

1958 – Pane, amore e Andalusia

1959 – La prima notte

1959 – Nel blu dipinto di blu

1959 – Uomini e nobiluomini

1959 – Policarpo, ufficiale di scrittura

1959 – Il nemico di mia moglie

1959 – Vacanze d’inverno

1959 – Il mondo dei miracoli

1959 – Il moralista

1959 – Il generale Della Rovere

1959 – Ferdinando I° re di Napoli

1960 – Gastone

1960 – La sposa bella

1960 – Le tre “eccetera” del colonnello

1960 – Le pillole di Ercole

1960 – La battaglia di Austerlitz

1960 – Il vigile

1960 – Un amore a Roma

1960 – La baia di Napoli

1960 – La miliardaria (The Millionairess)

1961 – Gli incensurati

1961 – L’onorata società

1961 – Le meraviglie di Aladino

1961 – I celebri amori di Enrico IV

1961 – Il giudizio universale

1961 – Gli attendenti

1961 – I due marescialli

1962 – La Fayette – Una spada per due bandiere

1962 – Eva

1965 – Le avventure e gli amori di Moll Flanders

1966 – Io, io, io… e gli altri

1966 – Caccia alla volpe

1967 – Gli altri, gli altri… e noi

1967 – Un italiano in America

1968 – Colpo grosso alla napoletana

1968 – Caroline chérie

1968 – L’uomo venuto dal Kremlino

1969 – Se è martedì deve essere il Belgio

1969 – Una su 13

1971 – Cose di Cosa Nostra

1971 – Io non vedo, tu non parli, lui non sente

1971 – Trastevere

1971 – Siamo tutti in libertà provvisoria

1972 – Ettore lo fusto

1972 – Le avventure di Pinocchio

1972 – Grande slalom per una rapina

1973 – Storia de fratelli e de cortelli

1973 – L’odore delle belve

1973 – Il delitto Matteotti

1974 – Viaggia, ragazza, viaggia, hai la musica nelle vene

1974 – Piccoli miracoli, film TV

1974 – Dracula cerca sangue di vergine… e morì di sete!!!

1974 – Morrissey e Antonio Margheriti

1974 – C’eravamo tanto amati

1974 – Intorno, cortometraggio

1974 – L’eroe, film TV

Come regista

1939 – Rose scarlatte

1940 – Maddalena… zero in condotta

1941 – Teresa Venerdì

1942 – Un garibaldino al convento

1943 – I bambini ci guardano

1944 – La porta del cielo

1946 – Sciuscià

1948 – Ladri di biciclette

1951 – Miracolo a Milano

1952 – Umberto D.

1953 – Stazione Termini

1954 – L’oro di Napoli

1956 – Il tetto

1958 – Anna di Brooklyn

1960 – La ciociara

1961 – Il giudizio universale

1962 – I sequestrati di Altona

1963 – Il boom

1963 – Ieri, oggi, domani

1964 – Matrimonio all’italiana

1966 – Un mondo nuovo

1966 – Caccia alla volpe

1967 – Sette volte donna

1968 – Amanti

1970 – I girasoli

1970 – Il giardino dei Finzi Contini

1972 – Lo chiameremo Andrea

1973 – Una breve vacanza

1974 – Il viaggio

Sceneggiatore

1940 – Maddalena… zero in condotta

1941 – L’avventuriera del piano di sopra

1941 – Teresa Venerdì

1942 – Un garibaldino al convento

1942 – La guardia del corpo

1942 – Se io fossi onesto

1943 – I nostri sogni

1943 – L’ippocampo

1943 – I bambini ci guardano

1943 – Non sono superstizioso… ma!

1944 – La porta del cielo

1945 – Il marito povero

1946 – Abbasso la ricchezza!

1947 – Natale al campo 119

1948 – Cuore

1948 – Ladri di biciclette

1951 – Miracolo a Milano

1954 – L’oro di Napoli

1968 – Amanti

1970 – Le coppie

Produttore

1948 – Cuore

1948 – Ladri di biciclette

1951 – Miracolo a Milano

1952 – Umberto D.

1953 – Stazione Termini

1954 – L’oro di Napoli

1956 – Il tetto

Riconoscimenti

Premio Oscar

1958 – Candidatura al miglior attore non protagonista per Addio alle armi

David di Donatello

1956 – Miglior attore protagonista per Pane, amore e…

1963 – Miglior regista per I sequestrati di Altona

1965 – Miglior regista per Matrimonio all’italiana

1973 – David Europeo per Una breve vacanza

Nastro d’argento

1946 – Miglior regista per Sciuscià

1948 – Migliore attore protagonista per Cuore

1949 – Miglior regista e migliore sceneggiatura per Ladri di biciclette

Festival di Cannes

1951 – Palma d’oro per Miracolo a Milano

Festival internazionale del cinema di Berlino

1971 – Orso d’oro per Il giardino dei Finzi Contini

Grolla d’oro

1955 – Miglior regista per L’oro di Napoli

National Board of Review

1949 – Miglior regista per Ladri di biciclette

La vita privata di Vittorio De Sica

Vittorio De Sica è stato sposato due volte. Nel 1937 l’attore sposò Giuditta Rissone, attrice torinese da cui ebbe la prima figlia, Emilia. Nel 1942 durante le riprese del film “Un garibaldino al convento”, incontrò Maria Mercader, attrice catalana di cui si innamorò.

La coppia andò a convivere e nel 1954 De Sica ottenne il divorzio dalla Rissone in Messico, sposando poi la compagna. L’unione in Italia venne ritenuta nulla e non riconosciuta dalla legge italiana, per questo nel 1968 De Sica ottenne la cittadinanza francese e sposò l’attrice a Parigi. Nel frattempo la coppia aveva avuto due figli: Manuel e Christian.