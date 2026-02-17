Capodanno Cinese, è l’anno del Cavallo di Fuoco: cosa significa e quali novità porta ai segni

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Capodanno Cinese 2026

Il 2026, secondo l’oroscopo cinese, non è un anno destinato a passare inosservato: con il Capodanno lunare del 17 febbraio si entra infatti nell’anno del Cavallo di Fuoco, una combinazione che nella tradizione orientale è considerata tra le più dinamiche e travolgenti dell’intero ciclo zodiacale. Il Cavallo è simbolo di libertà, movimento e spirito indipendente, mentre l’elemento Fuoco intensifica tutto ciò che tocca, accendendo passioni, ambizioni e desiderio di cambiamento. Il risultato è un periodo che invita a uscire dalla comfort zone, a prendere decisioni rapide e a non avere paura di mettersi in gioco, anche quando il terreno sembra incerto. E proprio il 17 febbraio ha inizio questa nuova era.

Capodanno Cinese 2026, cosa porta con sè il Cavallo di Fuoco

Dopo un 2025 dominato dall’era del Serpente di Legno, il Cavallo di Fuoco rappresenta un’energia che si sente soprattutto nella vita quotidiana, nelle scelte personali e nei rapporti, perché questo segno non ama le mezze misure: o si corre, o si resta indietro. Sul piano emotivo, ad esempio, porta con sé un clima acceso fatto di attrazioni improvvise, slanci romantici e colpi di scena. Le storie già avviate potrebbero attraversare momenti di trasformazione, mentre chi è single potrebbe trovarsi a vivere incontri veloci ma intensi, di quelli che cambiano prospettiva più che durata.

Il 2026 è un anno che spinge a dichiararsi, a chiarire, a smettere di rimandare, perché l’energia dominante premia l’autenticità e penalizza le situazioni sospese. Anche sul lavoro il messaggio è simile: non aspettare che qualcosa succeda, ma muoviti per primo. Il Cavallo favorisce chi ha idee, entusiasmo e capacità di adattamento, mentre rende più difficile restare fermi in posizioni che non convincono più.

In questo clima di movimento continuo, ogni segno dello zodiaco cinese sarà chiamato a trovare il proprio equilibrio tra slancio e prudenza. Alcuni, come quelli già inclini all’azione e alla leadership, potrebbero vivere mesi particolarmente favorevoli, con opportunità inattese e occasioni da cogliere al volo. Altri dovranno invece imparare a gestire l’impulsività, evitando decisioni troppo affrettate o scelte dettate solo dall’emozione del momento. Ma il filo conduttore resta lo stesso per tutti: il 2026 non è un anno per restare in attesa, bensì per ridefinire obiettivi, immagine e direzione.

L’anno del Cavallo di Fuoco: cosa cambia per i segni dell’Oroscopo Cinese

Secondo l’astrologia cinese, alcuni segni saranno particolarmente in sintonia con l’anno del Cavallo di Fuoco. Ad esempio la Tigre potrà vivere mesi ricchi di opportunità grazie al suo spirito audace, mentre la Capra attraverserà un periodo armonioso, favorevole sia ai sentimenti sia alla crescita personale. Il Coniglio ritroverà slancio dopo fasi più complicate, con nuove occasioni per rimettersi in gioco. Per chi è nato sotto il segno del Cavallo, invece, il 2026 coincide con l’anno zodiacale personale, un passaggio importante che invita a fare attenzione ma anche a rinnovarsi. Secondo la tradizione, si tratta di un periodo delicato, che richiede attenzione e cautela, ma che può anche portare grandi cambiamenti e occasioni di rinnovamento.

Sul piano sentimentale, l’anno del Cavallo di Fuoco porterà dinamiche diverse per ogni segno: Tigre e Capra vivranno un periodo intenso e favorevole, con relazioni che si rafforzano e nuove opportunità per i single. Il Drago (il suo anno è stato il 2024) troverà maggiore chiarezza emotiva e potrà consolidare i legami grazie al dialogo, mentre il Coniglio raggiungerà più equilibrio nelle scelte affettive. Più complesso, invece, il percorso del Topo, che potrebbe affrontare qualche ostacolo nelle relazioni.

Essendo il segno opposto al Cavallo, il Topo potrebbe affrontare tensioni e malintesi in amore; la soluzione sarà restare lucidi, evitare reazioni impulsive e gestire i conflitti con pazienza.

Come leggere l’Oroscopo Cinese e trovare il proprio segno

L’astrologia cinese segue un ritmo completamente diverso da quella occidentale: invece dei dodici segni legati ai mesi e alle costellazioni, si basa su un ciclo di dodici anni, ognuno rappresentato da un animale simbolico. A questa struttura si aggiungono i cinque elementi ovvero Legno, Fuoco, Terra, Metallo e Acqua, che modulano ulteriormente carattere e destino, rendendo ogni combinazione unica. È proprio questo intreccio tra animale ed elemento a dare allo zodiaco cinese il suo fascino dinamico, perché il profilo di ogni persona nasce dall’anno di nascita e dall’energia che lo accompagna.

Il Topo , presente negli anni 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020, è associato a mente brillante, curiosità e spirito di adattamento, anche se davanti alle grandi scelte può esitare.

, presente negli anni 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020, è associato a mente brillante, curiosità e spirito di adattamento, anche se davanti alle grandi scelte può esitare. Il Bue (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) rappresenta solidità e determinazione, con una naturale inclinazione verso stabilità e concretezza.

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) rappresenta solidità e determinazione, con una naturale inclinazione verso stabilità e concretezza. La Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) incarna audacia, coraggio e desiderio di sfida, pur con un temperamento a volte impulsivo.

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) incarna audacia, coraggio e desiderio di sfida, pur con un temperamento a volte impulsivo. Il Coniglio (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) è legato a eleganza, sensibilità e ricerca di armonia.

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) è legato a eleganza, sensibilità e ricerca di armonia. Il Drago (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) esprime carisma, ambizione e un forte senso di autoesigenza.

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) esprime carisma, ambizione e un forte senso di autoesigenza. Il Serpente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025) è associato a strategia, intuizione e profondità emotiva, spesso avvolto da un’aura di mistero.

(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025) è associato a strategia, intuizione e profondità emotiva, spesso avvolto da un’aura di mistero. Il Cavallo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026) simboleggia energia, indipendenza e bisogno di movimento, mentre la Capra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) riflette empatia, dolcezza e capacità di sostenere gli altri.

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026) simboleggia energia, indipendenza e bisogno di movimento, mentre la Capra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) riflette empatia, dolcezza e capacità di sostenere gli altri. La Scimmia (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) è brillante, inventiva e pronta a cogliere le opportunità, anche se talvolta rischia di risultare opportunista.

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) è brillante, inventiva e pronta a cogliere le opportunità, anche se talvolta rischia di risultare opportunista. Il Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) si distingue per precisione, spirito critico e senso dell’organizzazione, qualità che lo rendono affidabile.

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) si distingue per precisione, spirito critico e senso dell’organizzazione, qualità che lo rendono affidabile. Il Cane (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) è simbolo di lealtà, protezione e attaccamento ai legami, pur mostrando inizialmente una certa diffidenza.

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) è simbolo di lealtà, protezione e attaccamento ai legami, pur mostrando inizialmente una certa diffidenza. Infine il Maiale (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) è associato a sensibilità, generosità e grande capacità empatica, qualità che lo rendono particolarmente attento agli altri.