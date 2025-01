Fonte: iStock Le tipiche hongbao

Il 29 gennaio 2025 si celebra il Capodanno cinese. È l’inizio di un nuovo anno, che si apre sotto il segno del Serpente di legno. Il serpente è simbolo di cambiamento e trasformazione e inaugura un periodo di novità, invitando all’introspezione. Tutti i segni zodiacali saranno contagiati dallo spirito multiforme del serpente e non manca qualche rito porta fortuna per assicurarsi di avere il mito cinese dalla propria parte.

I riti per celebrare il Capodanno cinese

Il Capodanno cinese, noto anche come festa di primavera, è una delle celebrazioni più antiche e importanti della Cina, nato ben oltre 3.000 anni fa. A differenza di quello occidentale, il calendario cinese è lunisolare, basato cioè sui cicli della luna uniti a quelli del sole. L’inizio del nuovo anno varia così di volta in anno, quest’anno si inizia il 29 gennaio 2025 fino al prossimo Capodanno previsto per il 16 febbraio 2026. Il calendario cinese affianca ad ogni anno uno dei dodici animali dello zodiaco cinese, accompagnato da uno dei cinque elementi naturali. E ogni nuova combinazione animale-elemento prevede caratteristiche specifiche per l’anno e, in particolare, per le persone nate in quel periodo.

Qualsiasi sia il segno zodiacale e l’elemento attribuito all’anno, vi sono delle tradizioni da rispettare per assicurarsi una sorte propizia e un anno sereno. Originariamente, la festa di primavera nacque per contrastare il terribile mostro Nian, che minacciava i raccolti e gli abitanti dei villaggi. Si scoprì col tempo che il mostro temeva il colore rosso e i rumori intensi, ed è per questo che ancora oggi si usa addobbare la casa con lanterne e ninnoli rossi e scoppiare petardi. Più forte sarà il boato, più fortunato sarà l’anno che verrà.

Rosse sono anche le buste, dette hongbao, da consegnare ad amici e parenti piene di banconote e monete, ma sempre in numero dispari, il 4 è il numero associato alla morte e ai funerali. Nei giorni precedenti al Capodanno è consigliato fare grandi pulizie in casa, un vero e proprio rito propiziatorio per spazzare via, assieme a polvere e sporco, anche la cattiva sorte. Bisogna mettere in ordine per far spazio alla Fortuna e, proprio per non toccarla o disturbarla al suo arrivo, nei primi giorni del nuovo anno è vietato spolverare ancora.

Cosa porterà il segno del Serpente di legno

Concluso l’anno del Drago, inizia l’anno dedicato al Serpente. Animale molto importante nella cultura cinese, perché simbolo di saggezza, introspezione e mistero. Il serpente rappresenta la capacità di affrontare con grazia e agilità anche le situazioni più difficili. Si pensa che i nati sotto il Segno del serpente siano persone intuitive, inclini alle grandi trasformazioni e dotate di uno spiccato carisma – un po’ come i nostrani Scorpione. Il 2025 si prospetta dunque come un anno movimentato e ricco di novità e opportunità, ma anche un anno di sfide che, per essere superate, richiederanno saggezza e un profondo equilibrio interiore.

Il Serpente è quest’anno associato al legno, simbolo di crescita, creatività, stabilità e connessione con la natura. Così, la prudenza (a volte diffidenza) del Serpente si unisce quest’anno alla naturale espansività del legno. Per questo motivo, coloro che nasceranno o sono nati nel segno del Serpente di legno – già registratosi nel 1905 e nel 1965 – sono in grado di approcciarsi al cambiamento con grande dinamismo e positività. Sono persone che, nel corso della vita, si reinventano senza mai la paura di cambiare e stravolgere sé stessi e la propria quotidianità.