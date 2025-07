Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Carolina Herrera 2025-2026 fashion show

Dopo un inverno lungo mezzo secolo è tornata l’estate e, si sa, questa non sta solo a tramonti mozzafiato vista mare, feste ogni weekend e puro divertimento: la stagione dei matrimoni è ufficialmente iniziata e non accenna a rallentare, evento dopo evento. Chi vi è avvezzo ne è ben conscio, non è mai troppo presto per pianificare la mise da sogno – o da incubo, se si considerano le temperature pressoché infernali del periodo – dentro alla quale ci si emozionerà sino alle lacrime. E, ancor meno, lo è per cominciare ad informarsi circa le nascenti tendenze in merito agli abiti da cerimonia 2025.

Abiti da cerimonia di tendenza per l’estate 2025, quali scegliere secondo le passerelle di stagione

Trovare l’abito da cerimonia perfetto è un affare arduo quasi quanto riuscire a trovare il partner, perfetto: proprio come quest’ultimo il capo deve saper valorizzare chi lo sceglie senza rischiare di snaturarlo, avere determinate caratteristiche, che permettano possibilmente di sopravvivere alle soffocanti temperature in crescendo, senza per questo perdere in eleganza. Insomma, la lista di peculiarità da spuntare è davvero ben condita.

La prima regola di carattere universale è senza dubbio quella di puntare su tessuti leggeri. Quella subito seconda, piuttosto ovvia ma non scontata, è che bisogna tener conto del dress code imposto dagli sposi, riuscendo così a valutare di che tipo di cerimonia si tratti al fine di capire se preferire un vestito corto, midi oppure lungo. È una volta presi in esame tali elementi che si potrà, finalmente, passare alla parte divertente: quella del design. Pronta a pronunciare anche tu il fatidico sì?

Abito maxi boho da cerimonia

Tra i modelli più sospirati, forse perché per natura fluidi e vaporosi, gli abiti maxi boho da cerimonia: contornati da un alone tra l’onirico e l’etereo, questi sono stati declinati in passerella in tessuti ovviamente leggeri, monocolore o con fantasie in richiamo a luoghi lontani. Ormai divenuti un autentico must-have anche in città, complice il recente ritorno dell’estetica per tempo pronosticato da Pinterest Predicts, questi irresistibili vestiti sono stati contaminati anche dal mondo della lingerie per un tocco sexy e inaspettato che non guasta. Perché piacciono tanto? Probabilmente perché soddisfano più necessità contemporaneamente, eleganti ma freschi e comodi al tempo stesso.

Abito da cerimonia coquette

Fiocchi? Assolutamente, grazie. La tendenza coquette, lo sappiamo, impazza sul panorama moda da ben più di qualche stagione e ora, per l’estate 2025, si sta rivelando ancora una volta perfetta nella messa a punto del fatidico look da cerimonia, complice senza ombra di dubbio la sua estetica raffinata ed estremamente bon ton. Apple Martin al Ballo delle debuttanti docet.

Abito da cerimonia corto (con maniche e gonna a palloncino)

D’altronde non vi è occasione migliore di questa per dare sfoggio del proprio lato romantico: oltre ad accogliere di buon grado fiocchi e fiocchetti, il contesto è anche ideale per indossare uno di quei graziosi mini abiti dotati di gonna (e magari persino maniche) a palloncino. L’unico e solo compromesso è che si provveda a slanciare la figura grazie ad un paio di provvidenziali, vertiginosi sandali con tacco.

Slip dress (anche) da cerimonia

Su quest’ultimo filone, non mancano certo all’appello gli slip dress da cerimonia: se un tempo – uno molto, molto lontano – la sottoveste si indossava, come da nome, esclusivamente sotto agli abiti, la più o meno recente tendenza lingerie ha dato a lui nuova vita trascinandolo letteralmente allo scoperto, e ciò vale a dire fuori dal cassetto dell’intimo. Moderno e sensuale, al momento questo capo non è soltanto una grande certezza in materia di look freschi estivi per la sera, ma fa le veci di un autentico punto di riferimento per quanto concerne il capitolo moda Bridal, per le spose e allo stesso modo per le loro invitate.

Abito da cerimonia drappeggiato

Lo si è dedotto per tempo dalla comparsa in passerella dei primi vestiti lunghi dell’estate 2025: gli abiti drappeggiati sembrano essere in questa stagione una vera e propria ossessione per ogni fashionista che si rispetti, sì, anche in fatto di cerimonie e simili e Sydney Sweeney in rosa confetto lo sapeva.

Il drappeggio è una tecnica, invero, tutt’altro che innovativa e forse proprio per questo così apprezzata, ma sotto alle abili mani dei grandi designer d’haute couture è tornato alla ribalta con una luce tutta nuova sotto forma di impalpabili long dress. Contrassegnate da leggere riprese del tessuto a scolpirne la silhouette su colori pastello e sempiterni neutri, le proposte a stuzzicare la curiosità delle tante invitate a nozze sono davvero varie e variegate.

Abito da cerimonia senza spalline

Il segreto per non soccombere al caldo e, volendo, prevenire al contempo il rischio di prendere colorito con il segno della scollatura? Scegliere un sensuale abito da cerimonia senza spalline, dalla linea a sirena – per sensualità extra – o con ampia gonna a ruota per un’apparizione principesca in piena regola. Una via di mezzo interessante quella suggerita – in giallo burro – da Elle Fanning.

Abito da cerimonia e guanti da opera

Il tocco in più, che frutterà alla coraggiosa il titolo di invitata a nozze più sofisticata tra l’infinita lista di amici e parenti? L’aggiunta all’ensemble di un paio di guanti da opera, alla Ariana Grande, in armonia con la tonalità del vestito oppure a contrasto.

Abito da cerimonia azzurro cielo

Tra le nuance quest’anno predilette da testimoni e parenti in procinto di partecipare al matrimonio di turno, appare impossibile non citare l’abito azzurro cielo: che lo si scelga in misura mini, maxi oppure midi poco importa, con questa delicata sfumatura di blu non si può davvero sbagliare, e a dirlo sono le passerelle di stagione. Eterea e romantica tale colorazione si è vista in pedana sui modelli più diversi, dalla proposta classica e raffinata alla variante asimmetrica, ma sempre con il medesimo risultato (vincente). Come si abbina? Con sandali con cinturino argento o a contrasto, possibilmente in un tono vivace.

Abito da cerimonia a fiori

Tra le stampe favorite, invece, quella floreale. Sulla profumatissima scia della contagiosissima floral obsession che pare aver colpito il mondo del fashion da qualche mese a questa parte, gli abiti da cerimonia a fiori si confermano sempre dei validi alleati a dispetto dello scorrere inesorabile del tempo: quelli da preferire al momento sono caratterizzati da tessuti leggerissimi e romantici toni sorbetto, un sogno ad occhi aperti in poche parole, amabilmente dominato da colori pastello, oppure impreziositi da vistose applicazioni 3d.

Insomma, esiste un’evenienza più appropriata di questa per indossare uno di questi? Noi crediamo proprio di no. Che possano, oltretutto, richiamare a sé l’ambitissimo bouquet?