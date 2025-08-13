Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Jimmy Choo mules

Senz’altro versatili, comodi fino a prova contraria e assolutamente strategici per slanciare in men che non si dica la silhouette: per quale valida ragione i sandali con tacco non dovrebbero essere i favoriti imbattuti d’ogni fashionista?

Che si tratti di mettere a fuoco il degno completamento del look da cerimonia o che all’orizzonte si prospetti una cena vista mare, sono ancora una volta loro le calzature su cui puntare, in grado di miscelare confort e magnetismo in uno solo. Come e quali scegliere sono le passerelle di stagione a dirlo.

5 sandali con tacco da cui lasciarsi sedurre nell’estate 2025: i modelli di tendenza

La profezia è inossidabile, e si avvera con una puntualità estrema e fatale allo scoccar di ogni estate: con l’aprirsi della bella stagione i sandali con tacco tornano a sedere dove gli spetta di diritto, e cioè sul trono, imperando incontrastati sul panorama scarpe di tendenza.

Rinnovati nella forma, nei colori, nei materiali e persino nelle proporzioni, i modelli attualmente in auge vogliono celebrare una femminilità consapevole, qualità data in dono dal connubio perfetto tra raffinatezza e comodità che racchiudono nel loro design unico. Tra essenzialità e contemporaneità, le proposte viste in passerella sono state concepite per soddisfare le esigenze ed i gusti più disparati.

A infradito, come i diktat della moda impongono, sotto forma di comodissime mules, dotati di fibbie, lacci o elementi gioiello, i sandali con tacco del momento accompagnano chi li indossa davvero ovunque: si adattano a correre da un angolo della città all’altro, di giorno, direzione ufficio o per affrontare vari appuntamenti di lavoro, e brillano bersagliati dalla luce della luna, la sera, quando è l’eleganza il solo requisito a direzionare le proprie scelte di stile.

Realizzati in pelle metallizzata, in pelle o persino in rafia o nappa, sono perfetti per essere abbinati a maxi gonne e vestiti lunghi, ma anche a gonne e shorts. La perfetta combo di stile? Quella con le borse di tendenza del periodo. Di seguito i 5 sandali con tacco a cui fare largo nella scarpiera per l’estate 2025.

Dalle visioni minimaliste, contrassegnate da pochi listini sottili ad avvolgere il piede, come quella a generare probabilmente la proposta in nero portata in passerella da Roberto Cavalli, sino alle romantiche declinazioni con i lacci — tanto estesi da dare vita al motivo snake, ad accompagnare la caviglia fino ad altezza polpaccio — protagoniste al defilé di Ferragamo e Bottega Veneta, le alternative sono variegate e infinite.

Patrizia Pepe

In un clima in cui è l’ostentato massimalismo a regnare ecco fare timidamente capolino un tacito ritorno all’essenzialità, reso manifesto da sandali dalle linee pulite e tacchi sottili che si distinguono per un’eleganza discreta, caratteristica che rende loro facile adattarsi ad ogni occasione: sono sorte in passerella fibbie sottili vicino a rialzi affilati ma mai estremi, cinturini alla caviglia o listini quasi invisibili ad abbracciare il dorso del piede in maniera delicata. Il prediletto? Sicuramente il modello infradito, nelle tonalità di tendenza o nel più classico nero.

Accanto a silhouette ridotte ai minimi termini si sta assistendo parallelamente al grande ritorno di design chunky e massicci, come per le zeppe di Chloé, con la superficie interamente cosparsa di simpatici intagli, e le varianti scultoree, al pari di un vero e proprio oggetto di design.

Alviero Martini

Tra i sandali in gran voga continuano a spopolare le comodissime mules, ma con un quid contemporaneo ancora inedito: aperte sul tallone, comode e velocissime da indossare, queste si vedono sulla scena urbana arricchite di tacchi medi a colonna, punte squadrate o, al contrario, affilatissime e texture eterogenee quali il satin, la pelle martellata o la tela ricamata.

Il tacco è alto e sottile, vertiginoso, comodo e squadrato o kitten e grazioso, mentre le nuance sono quelle più frizzanti della stagione. Si va dal verde prato alle tonalità pastello, per approdare in quelle più classiche come il bianco e il color cammello.

Patrizia Pepe

Nettamente più d’impatto sono tutti quei sandali con tacco scultoreo, autentici pezzi di design secondo chi di moda se ne nutre, da sfoderare dalla scarpiera al bisogno: la tomaia è spesso mantenuta lineare a contrasto, per lasciare al tacco il ruolo da assoluto protagonista. Protagonista che, in questo caso, non funge puramente da supporto funzionale ma soprattutto da elemento architettonico che distingue l’opera.

The Attico, Bottega Veneta, Jimmy Choo e Yves Saint Laurent sono tutti d’accordo: geometrie fluide si alternano a strutture dal taglio futuristico, realizzate in resina o metallo, incarnando soluzioni di stile su misura per tutte coloro che desiderano rivoluzionare finanche le più anonime delle mise last minute potendo affidarsi ad un solo accessorio.

Aperti ma non troppo, concedono uno scorcio del piede ed è forse proprio questo il dettaglio a renderli così maliziosi e ricercato: moderno simbolo di seduzione, i sandali cage con tacco sembrano essere l’ossessione del momento.

Zara

Queste particolarissime calzature presentano una rete di listini ad avvolgere parte del piede, lasciando respirare la pelle e alleggerendo al contempo la struttura, pur mantenendone comunque il disegno elaborato e grintoso. Tra classicismo e avanguardia, le It-girl meglio istruite li appaiano a gonne midi a ruota o ampi pantaloni palazzo.

È una scintilla ad ogni passo grazie ai preziosissimi sandali gioiello con tacco: sono loro l’elemento che completa degnamente un look estivo da sera da manuale, illuminando tutt’intorno a colpi di cristalli e strass. Romantici e super glamour tornano ogni anno a sedurre dall’alto delle vetrine dedicate alla bella stagione, proponendosi come gli accompagnatori perfetti per cerimonie e cene.

Alviero Martini

Che siano bassi oppure dotati di tacco, sotto forma di mules o infradito, sono da considerare dei bijoux per la parte inferiore del corpo a tutti gli effetti, perfetti per risaltare la tintarella ed elevare in un attimo qualsivoglia mise. Costellati di glitter, minuscole pepite o fiori colorati, i modelli di quest’anno si indossano con mini gonne, vestiti corti, shorts o bermuda, minimal ed aggraziati oppure lavorati alla stregua di minute opere d’arte.