Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Ferragamo runway 2025/26

Finalmente ci siamo, dopo qualche sbalzo d’umore climatico di troppo ad aumentare il desiderio, la stagione dei sandali può dichiararsi ufficialmente iniziata: è giunto il momento di prenotare quell’appuntamento per la pedicure e di aggiornare le proprie conoscenze in merito ai modelli attualmente sulla cresta dell’onda, anche se non necessariamente in questo ordine. Per il secondo proposito, nel frattempo, possiamo fare qualcosa noi.

Sandali di tendenza per l’estate 2025: 5 modelli da cui lasciarsi conquistare

In veste di grande classico dell’estate, i sandali, perfetti per completare i tanti outfit da spiaggia quanto quelli per il tempo libero, sono tornati ad imperare sullo scenario tendenze delle scarpe di stagione più in forma che mai: una volta abbandonati quegli scenografici ma decisamente poco pratici tacchi scultorei insieme ai plateau, i modelli del 2025 abbracciano tacchi stiletto e solo qualche zeppa slim, con lacci e cinturini a brillare sul dorso del piede.

Non mancano ovviamente le proposte ultra flat ad esaudire il dilagante bisogno di comfort, con le infradito come insospettabili protagoniste da indossare dal mattino alla sera senza sensi di colpa.

A lanciarne di nuove e fiammanti, ma sempre minimal all’osso, sono stati il brand danese By Malene Birger, The Row e Max Mara, fornendo alle fashion addicted in preda alla disperazione un’inattesa opzione ad alto tasso di coolness quando fa troppo caldo per ergersi su tacchi vertiginosi. Proposte più stravaganti e sperimentali, dal versante opposto, sono provenute da Maximilian Davis di Ferragamo, che ha impreziosito i suoi sandali infradito con frange color caramella su un tacco sferico in sughero.

Grazie a Khaite e Balenciaga, invece, le fibbie approdano anche sulle calzature con anelli a D e morsetti argentati su varianti open toe.

Dalla sua Hermès, marchio che ci ha sempre fortemente tentato dall’invenzione dell’Oran, nel 1997, ad oggi, si fa portavoce di un inedito diktat modaiolo: saranno gli zoccoli la scarpa favorita di ogni It-Girl nei mesi a venire, un’azzardata tacita dichiarazione fatta attraverso l’elegante proposta in tonalità moka.

Insomma, i sandali simbolo dell’estate 2025 hanno qualcosa da offrire ad ogni tipologia di acquirente, dal fashion victim più conservatore a quello sempre all’instancabile ricerca di novità. Pronti a scoprirli tutti?

Sandali con cinturino

Eleganti, versatili e sorprendentemente pratici i mitici sandali con cinturino sono tornati a prendere posto sullo scaffale in alto di ogni scarpiera anche se, forse, dopotutto, non hanno mai smesso di occuparlo. Parte fondamentale della controversa combo sandalo e calzino durante le mezze stagioni, questi si indossano volentieri perché tenuti ben saldi al piede dalle fibbie, le quali garantiscono aderenza mentre sostengono la camminata.

Le evoluzioni del 2025 ne contemplano di classici e neri, di gusto minimalista e dall’eleganza senza tempo, come nel caso di The Row, ma anche modelli dal design bold perfetti per ricalibrare le mise da sera più sobrie.

Ferragamo, ad esempio, ha rivisitato i sandali con cinturino secondo i codici dell’estetica balletcore, portando alla sbarra le proprie modelle e vestendole per la primavera/estate con cardigan rosa antico e proposte accessoriate di spessi nastri in raso legati attorno alle caviglie. Altri, come Jimmy Choo, Burberry, Toteme e Proenza Schouler, lo hanno fatto invece attraverso sottili listini in pelle e corde ad abbracciare il piede su altezze diverse.

Patrizia Pepe

Trovi qui i sandali con cinturino e t-bar di Patrizia Pepe

Sandali cage

Lontani parenti dei summenzionati, stanno letteralmente spopolando in questo principio d’estate i cosiddetti sandali cage, anch’essi caratterizzati da listini e intrecci e allo stesso modo sensuali ma con una caratteristica fondamentale che permette loro di distinguersi: una tomaia a “gabbia” che tiene ben franco il piede nella falcata, persino quando lo scoglio da superare è quello di tacchi a stiletto.

A darne la propria personale interpretazione sono stati Giorgio Armani, Miu Miu, Tom Ford, Proenza Schouler e con loro tanti altri, completando in raffinatezza gli eleganti look scorsi in passerella.

Zara

Un click per i sandali cage fucsia di Zara

Mules e ciabattine

Forse non saranno sensuali come un paio di altissimi tacchi, ma in compenso hanno dalla loro invidiabile comfort: mules e ciabattine con l’approdo della calda stagione tornano finalmente a popolare le città, con la corrispondenza comodo – ugly stravolta per sempre. Sì, perché quest’anno le scarpe basse estive più confortevoli in circolazione hanno deciso con coraggio di prendersi la loro rivincita, acquisendo una giusta dose di glamour.

Come? Attraverso fibbie gioiello e design variopinti a rendere meno anonimi suole ergonomiche e materiali traspiranti. Le tanto amate quanto odiate Birkenstock, rinnovate nella forma, ad esempio, ora sanno coniugare alla perfezione la comodità dei plantari sagomati all’unicità della silhouette in un mix ben bilanciato.

Con l’avvicinarsi dell’estate 2025 persino le infradito hanno subito un trattamento di alta moda: ciò che ne è uscito non assomiglia per niente alle antenate in gomma che noi tutti conosciamo. Carven ha dato vita ad un ibrido, simile ad una flip-flops sul davanti ma come una décolleté bassa sul retro, mentre Alaïa ne ha accentuato il fattore eleganza disegnandole dotate di tacco in raso rosa.

Leader nel campo delle calzature di gusto minimalista, The Row ha detto la propria in merito lanciando un’infradito di alta moda: dopo il successo delle Ginza ecco il nuovo design chiamato Dune, con plantare in gomma texturizzata e cinturino in grosgrain di cotone.

Dopo il tramonto, poi, le ciabatte lasciano spazio a comodi tacchi a blocco che promettono di slanciare la silhouette e, al tempo stesso, garantire comfort a lunga durata. Da scegliere in nuance vitaminiche o in variante metallizzata, i tacchi bassi e squadrati uniscono eleganza e praticità in uno solo. Perfetti sotto a gonne midi e tailleur leggeri, si adattano benissimo anche a dress code più formali per serate estive nel segno del buon gusto.

Michael Kors

Clicca qui per acquistare i sandali bassi con fibbie di Michael Kors

Sandali flat

Chi ha detto che si debba necessariamente soffrire per essere alla moda? A smentire questa antica – e forse anche poco veritiera – credenza ci pensano i sandali flat dell’estate 2025.

Comodi e funzionali, secondo Isabel Marant, Tod’s, Max Mara e Miu Miu la loro peculiarità è quella di poter essere indossati con tutto e a tutte le ore del giorno. La tipica linea affusolata che li contraddistingue è da ritenersi la controtendenza della moda chunky, che sta incontrando sempre meno plauso tra i fashionisti: ne sono un esempio le scarpe con le zeppe slim, le cage e i gladiator, modelli fedeli ad un’estetica sempre più minimal e che predilige gli indispensabili per costruire un completo guardaroba capsula su cui costruire numerose possibilità di styling.

Amazon

Qui trovi i sandali flat di Ria Menorca

Sandali gioiello

Ogni passo diventa abbagliante con i sandali gioiello ai piedi: sono loro la calzatura imprescindibile dell’estate 2025, piccoli capolavori artigiani in grado di firmare ogni mise a colpi di cristalli e strass. Adatti a cerimonie e cene come anche a giornate in ufficio o a pomeriggi di shopping, poco importa che siano bassi oppure con il tacco, sotto forma di mules oppure infradito.

Costellati di glitter, mini pepite dorate e fiori luccicanti, quelli odierni si indossano con qualsiasi cosa spostando il focus del look su piedi e caviglie; lo hanno dimostrato efficacemente in pedana Aquazurra, Roger Vivier e Amina Muaddi.

Patrizia Pepe

Ti innamorerai di questi sandali gioiello argento di Patrizia Pepe