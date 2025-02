Gene Hackman, chi era la moglie Betsy Arakawa trovata morta con lui

Fonte: Getty Images Gene Hackman e Betsy Arakawa

Gene Hackman e sua moglie, la pianista classica Betsy Arakawa, sono stati trovati morti mercoledì nella loro casa di Santa Fe, a nord-est della città. Lo sceriffo della contea, Adan Mendoza, ha confermato poco dopo mezzanotte che la coppia era morta insieme al loro cane. Secondo lo sceriffo non si sospettano atti criminali.

Betsy Arakawa, la storia d’amore con Gene Hackman

Lontana dal mondo luccicante di Hollywood, Betsy Arakawa era nata il 1 dicembre del 1961 alle Hawaii ed era sposata con Gene Hackman dal 1991. Non si conosceva molto della vita privata della pianista, ma in molti avevano imparato a conoscerla grazie ad alcune dichiarazioni dell’attore durante la sua lunga carriera.

Secondo il New York Times, l’attore aveva conosciuto la donna in una palestra in California, dove lavorava part-time mentre portava avanti la sua carriera nella musica classica.

I due avevano iniziato a frequentarsi a metà degli anni ’80, ma Hackman aveva chiarito in più di un’occasione di non aver lasciato la sua prima moglie, Faye Maltese – con cui era stato sposato dal 1956 al 1986 – per Betsy. “Non ho lasciato la mia prima moglie per una donna più giovane – aveva raccontato al South Florida Sun-Sentinel -. Ci siamo semplicemente allontanati. Ci siamo persi di vista. Quando si lavora in questo settore, il matrimonio richiede molto lavoro e amore”.

La star di Superman si era ritirata dal cinema nei primi anni del 2000 senza mai guardarsi indietro. Il suo ultimo ruolo risale al 2004 con il film Due candidati per una poltrona. Si era poi dedicato alla scrittura di romanzi, aiutato proprio dalla moglie, che lo aveva aiutato ad affinare il suo stile.

La coppia non ha avuto figli, ma pare che la pianista fosse molto legata ai figli del marito, Christopher Allen, Leslie Anne ed Elizabeth Jean, nati dal matrimonio con Faye Maltese. Erano però appassionati di pastori tedeschi, tanto che durante i loro trent’anni di matrimonio ne avevano avuti tre, fino all’ultimo, morto con loro in circostanze misteriose.

Dal 1990 Gene Hackman e Betsy Arakawa vivevano in un complesso chiamato Old Sunsed Trail, a nord-est di Santa Fe, in New Mexico: “Dove viviamo, puoi condurre la tua vita senza essere disturbato dagli ultimi pettegolezzi”, aveva raccontato l’attore. La loro casa era finita sulle pagine di Architectural Digest nell’aprile 1990: la coppia aveva lavorato tanto per dare alla villa un aspetto “leggero”, con una pianta aperta e una miscela di stili che la rendevano unica.

Le circostanze della morte

L’attore Gene Hackman è stato trovato morto insieme alla moglie Betsy Arakawa e al loro cane nella casa di Santa Fe. Secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea, non c’erano segni evidenti che riportassero a un atto criminale. Al momento le cause della morte rimangono avvolte nel mistero.

Nel 2021 una sua foto scattata dal fotografo Jems L. Neibaur, aveva fatto il giro del web: “Gene Hackman si è ritirato dal mondo della recitazione 17 anni fa, ma recentemente si è fatto scattare questa foto per mostrare che a 91 anni è vivo e sta bene, e vive in New Mexico. Va ogni giorno in bicicletta e rimane attivo e impegnato con hobby e amici”.