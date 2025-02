Gene Hackman, chi sono i tre figli Christopher, Elizabeth, Leslie

Fonte: Getty Images Gene Hackman e le figlie Leslie ed Elizabeth

Gene Hackman ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata durante la sua lunga carriera, ma dopo la sua scomparsa si sono accesi i riflettori sui suoi tre figli, Christopher, Elizabeth e Leslie, nati dal matrimonio con Fay Maltese, alla quale l’attore è stato legato dal 1956 al 1986.

Christopher, Elizabeth, Leslie, i tre figli di Gene Hackman

Nel corso della sua sfavillante carriera, Gene Hackman ha sempre voluto mantenere un certo riserbo sulla sua vita familiare, proteggendo anche i figli da gossip e pettegolezzi. L’attore ha avuto tre figli con la prima moglie, Fay Maltese, ovvero Christopher Allen, Leslie Anne ed Elizabeth Jean.

In un’intervista il divo di Hollywood aveva raccontato: “Mi sono preso cura della mia famiglia. La mia famiglia non ha mai avuto bisogno di nulla, ma poiché ero così innamorato della Hollywood di un tempo, del suo glamour – anche se non mi ci sono mai immedesimato – ero davvero preso da questo, dal fatto di farne parte e di poter essere qualsiasi cosa e chiunque volessi”.

Non ha mai negato che la sua notorietà abbia influito sulla vita dei suoi figli: “Non potevo stare sempre a casa con loro quando crescevano e poi, vivendo in California, hanno avuto il mio successo sempre sospeso sulle loro teste”.

Fonte: Getty Images

Il primo figlio di Hackman è Christopher, nato nel 1960. Ha esordito nel mondo del cinema nel 1986 al fianco del padre nella pellicola Colpo vincente, per poi apparire l’anno successivo nel cast del film Made in U.S.A. È riapparso sul grande schermo nel 2007 in Chris & Don: A Love Story.

Il padre Gene ha sempre avuto un ottimo rapporto con il figlio, tanto che in un’intervista sul suo film Misunderstood, quando la giornalista gli chiese se ci fosse stato un giorno in cui avesse smesso di abbracciare suo figlio, lui rispose: “No, ci abbracciamo ancora oggi, e ringrazio Dio che siamo in grado di farlo. Non credo che arriveremo mai al punto di doverci stringere la mano. È stata una vera forzatura per me nel film e una delle cose più fredde che si possano fare è non essere consapevoli e insensibili al bisogno di un bambino di essere avvolto dalle braccia di un padre”.

Riflettendo sul suo percorso per diventare un romanziere, Hackman ha condiviso le prime aspirazioni di carriera del figlio durante un’intervista del gennaio 2020 con la rivista Empire. “Mio figlio pensava di voler fare l’attore, una volta era a New York e gli ho scritto un paio di piccoli monologhi”, ha detto. “Credo che sia partito tutto da lì. Mi piaceva molto, le idee mi venivano in mente e le scrivevo”.

Non si conoscono invece tante informazioni sulla vita privata della secondogenita di Hackman, Elizabeth, nata nell’agosto del 1962 e della terza figlia Leslie, venuta alla luce nell’ottobre del 1966. Le due, soprattutto da ragazze, hanno partecipato ad alcuni eventi insieme al padre, ma hanno deciso di condurre le loro vite lontano dal mondo dei riflettori.

I due grandi amori di Gene Hackman

Nel 1956, Gene Kackman si sposa con Fay Maltese, scomparsa nel 2017. Dalla loro storia d’amore, sono nati tre figli: Christopher Allen, Elizabeth Jean e Leslie Anne. I due coniugi hanno divorziato nel 1986 dopo trent’anni di matrimonio. Anche dopo la fine della loro storia, l’attore ha comunque mantenuto uno splendido rapporto con i figli.

Nel 1991 l’attore si è risposato con la musicista Betsy Arakawa. I due hanno sempre voluto mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata, soprattutto dopo il ritiro dalle scene di Hackman, dovuto probabilmente a un’insufficienza cardiaca che nel 1990 lo costrinse a sottoporsi a un intervento chirurgico che andò a buon fine.