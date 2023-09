Valerio Scanu ha sposato Luigi Calcara: gli ospiti Vip delle nozze in Campidoglio

Sono innamorati dal 2020 ma solo da pochissimo tempo hanno deciso di uscire allo scoperto. Valerio Scanu ha sposato il fidanzato Luigi Calcara, proprio come aveva promesso, con un’emozionante cerimonia in Campidoglio alla quale erano presenti tutti gli affetti più cari. Tra questi, anche alcuni amici Vip – come Valeria Marini – che hanno voluto stargli accanto nel giorno più bello della sua vita. La data scelta non è stata casuale: il 7 settembre era infatti il giorno del compleanno del papà dell’artista sardo, scomparso nel 2020 a causa di complicazioni legate al Covid.

Il Sì di Valerio Scanu in abito bianco

Un amore che ha protetto dal clamore del gossip, quello di Valerio Scanu, che con Luigi Calcara ha finalmente trovato la felicità. Della loro unione, erano a conoscenza in pochissimi, almeno fino a quando il cantante sardo – oggi praticante avvocato – non ha deciso di fargli la proposta pubblicamente. Un momento di grande emozione, per loro e per tutti quelli che hanno creduto nell’amore che hanno saputo custodire, fino al giorno delle nozze che si sono svolte in Campidoglio, luogo simbolico della Capitale.

Il rito civile è stato officiato da Silvia Berri, delegata del Sindaco di Roma, alla presenza degli invitati e degli sposi che si sono tenuti per mano per tutto il corso della cerimonia. Valerio Scanu ha indossato un completo total white con strascico ed è stato accompagnato dalla mamma, mentre Luigi Calcara ha optato per un completo classico, in blu. Ad attenderli all’uscita, c’erano tutti gli invitati che li hanno accolti con il consueto lancio del riso mentre loro tagliavano il nastro bianco per avviarsi verso una nuova vita.

Il futuro sposo ha perfino ricevuto una bellissima serenata la sera prima del matrimonio, proprio come vuole la tradizione. Luigi Calcara gli ha infatti dedicato L’emozione non ha voce di Adriano Celentano, mentre Scanu ha sfogliato un libro che conteneva alcune delle loro foto più belle. E infine, tra sorrisi e lacrime, si sono salutati con un lungo abbraccio.

Gli ospiti Vip del matrimonio di Valerio Scanu

Il loro amore è iniziato per caso ed è partito da un like lasciato sui social. La scintilla è quindi scoccata quasi subito ma hanno voluto proteggersi e riparare il loro amore dai commenti pubblici. Una volontà che entrambi hanno tenuto salda fino al giorno in cui Valerio Scanu – che aveva sconfitto la malattia con grande coraggio – non ha deciso di fargli pubblicamente la proposta, parlando anche pubblicamente del suo orientamento sessuale, sul quale non si era giustamente mai espresso. Del loro rapporto aveva parlato anche a Corriere della Sera, a cui aveva raccontato: “Se litighiamo? Solo, per sciocchezze. Tipo: ‘Stanotte non mi hai abbracciato abbastanza’”.

A coronare questo bellissimo sogno d’amore sono stati anche alcuni amici Vip della coppia, tra cui compaiono anche Valeria Marini e Laura Freddi, sua collega tra gli affetti stabili a Oggi è un altro giorno. Presente anche Martina Stavolo, concorrente di Amici di Maria De Filippi nell’anno di Valerio Scanu (che, ricordiamo, si era classificato al 2° posto), oltre agli amici di una vita e alla sua famiglia.