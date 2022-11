Valerio Scanu si sposa: la romantica proposta e chi è il futuro marito Luigi Calcara

Una romantica proposta, ricca di emozioni, proprio come in un film: Valerio Scanu ha condiviso su Instagram il video realizzato da un amico che lo ritrae mentre si inginocchia per chiedere al compagno Luigi Calcara di sposarlo. Un momento speciale che lui ha scelto di condividere con diverse persone, presenti alla fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”.

Valerio Scanu, la proposta romanticissima al compagno

Valerio Scanu non ha mai parlato molto della sua sfera privata, ha sempre cercato di tenere la sua vita quotidiana distante da quella che è la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Questa volta, però, ha fatto un’eccezione: lo raccontano le storie Instagram che ha condiviso sul suo profilo, realizzate da un amico, e che lo vedono alle prese con una romantica proposta di matrimonio al suo compagno Luigi Calcara. Il cantante nel video si inginocchia, in mezzo a tante altre persone, e si vede la reazione di stupore del fidanzato, poi – nei frame successivi – si assiste al momento in cui Valerio Scanu mette l’anello al dito al futuro marito e lo abbraccia: dai volti traspare tutta la gioia che deriva da un momento importante.

E grande anche l’entusiasmo dei presenti che hanno suggellato il Sì con applausi e un “Viva gli sposi”.

Valerio Scanu, parallelamente alla carriera come cantante, iniziata diversi anni fa ad Amici di Maria De Filippi e arrivata anche alla vittoria del Festival di Sanremo, si è di recente laureato in Giurisprudenza. Aveva condiviso la notizia attraverso il suo profilo Instagram pubblicando la foto di rito con laurea in mano e corona di alloro in testa, dedicando quel momento speciale ai suo affetti, compreso il papà mancato nel 2020: “A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me…”.

Ed ora è pronto a un nuovo importante passo con il suo compagno Luigi Calcara. Non si sa ancora nulla sulle nozze, su quando verranno celebrate e dove, ma è lecito supporre che il cantante, sempre molto riservato, voglia condividere qualche piccolo aggiornamento con i fan.

Valerio Scanu, chi è il compagno Luigi Calcara

Una carriera che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, un profilo Instagram privato e qualche piccola informazione che si apprende proprio dalla biografia social. Luigi Calcara è lontano dai gossip e dalle luci della ribalta: impegnato in ambito accademico, pare che stia insieme a Valerio Scanu da un paio di anni. È un docente del dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università La Sapienza di Roma, è nato in Sicilia e vive a Roma. Dal suo curriculum sul sito dell’Università La Sapienza di Roma si apprende che è nato nel 1990, proprio come Valerio Scanu.

Valerio Scanu, la libertà di non dire il proprio orientamento sessuale

Valerio Scanu in questi anni non ha mai detto nulla in merito al proprio orientamento sessuale e va bene così. Perché è la dimostrazione che non è chi amiamo a definirci, ma chi siamo e cosa facciamo ogni giorno. Quindi, quello del vincitore di Sanremo 2010, non è un coming out, ma è semplicemente la condivisione di un momento speciale e ricco di emozioni. Lui, che normalmente è molto restio a parlare della sfera privata, ha deciso di farlo con i suoi follower, con quelle persone che da anni lo supportano in ogni momento della vita.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.