Valerio Scanu, la data (speciale) delle nozze. E parla di figli con Luigi Calcara

Valerio Scanu è prossimo alle nozze, pronto a dire il “sì” più bello della vita a Luigi Calcara. La scelta della data è ricaduta su un giorno importantissimo per la famiglia Scanu: un giorno “speciale”, e a raccontare la decisione è stato l’artista stesso in un’intervista, dove non ha escluso di avere anche dei figli con il compagno e futuro marito.

Valerio Scanu e Luigi Calcara si sposano: il significato della data delle nozze

Il vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 si sposa: l’annuncio è stato condiviso in prima battuta sui social, con un video impostato sulla romanticissima proposta di matrimonio. Lo scorso novembre, infatti, ha chiesto la mano del compagno, Luigi Calcara, conosciuto sui social, in modo tradizionale: si è inginocchiato e ha aperto l’astuccio con l’anello. Valerio Scanu dirà “sì” a Roma, esattamente il 7 settembre 2023. E la data non è affatto casuale.

“È il giorno del compleanno di mio padre Tonino, mancato l’antivigilia di Natale del 2020 per il Covid: aveva 62 anni, faceva il muratore”, ha spiegato Scanu in un’intervista al Corriere della Sera. “È sempre stato un giorno di festa, per tutta la famiglia. Dopo, mi giravano così tanto le scatole che ho deciso di trasformarlo. Luigi è stato subito d’accordo con me”.

La coppia si è conosciuta a luglio del 2020: è stato Calcara a scrivergli su Instagram, commentando una sua foto. Un amore nato sui social – come ormai molti, del resto – e che si è rivelato “l’amore della vita”, quello a cui dire “sì” per sempre. Oltretutto, si sono incontrati il giorno stesso del commento: il destino si è proprio messo in moto per portare l’amore nelle loro vite.

I preparativi per le nozze: tutti i dettagli

“Dopo la proposta, Luigi pensava che ci saremmo sposati nel 2024, con calma, non aveva capito che intendevo farlo subito”. I preparativi sono iniziati già a gennaio del 2023, a soli due mesi dalla proposta. Conosciamo già alcuni dettagli: per esempio, la cerimonia si terrà a Roma, per evitare malumori in famiglia (Scanu è originario della Sardegna, mentre Calcara della Sicilia). Ormai, tutto è deciso, dalla struttura fino alle bomboniere, il menù. Solamente la meta del viaggio di nozze, almeno per il momento, è in “forse”. “Andremo in un posto caldo, ma ancora non abbiamo deciso dove”, ha raccontato Scanu.

Il desiderio di allargare la famiglia

Alla domanda – classica – sui figli, Scanu non si è tirato indietro: “Non lo escludiamo, ma è ancora presto. Per adesso ci vogliamo prendere cura l’uno dell’altro”. Per Scanu, è un momento molto felice, dopo aver sofferto immensamente per la perdita del padre, a cui aveva rivelato la propria omosessualità e la felicità trovata al fianco di Calcara.

A tal proposito, Scanu aveva confessato un aneddoto sul papà: “Il mattino dopo averglielo detto mio padre doveva riaccompagnare all’aeroporto una mia amica. Lei alle 6 lo trovò che piangeva in cucina. Provò a consolarlo: ‘Non faccia così, tante coppie gay vivono felici’. E lui: ‘Io piango al pensiero che mio figlio si sia tenuto tutto dentro e abbia temuto di non essere amato da noi'”.