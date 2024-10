Amici, pagelle quarta puntata: cosa è successo domenica 20 ottobre

Nuovo appuntamento con lo speciale della domenica pomeriggio di Amici: la quarta puntata del talent show di Maria De Filippi ha riservato tanti colpi di scena, tra le sfide per mantenere il proprio banco, gli immancabili scontri tra professori, cambi di regolamento e qualche lacrima di commozione.

Arisa giudice morbida (ma giusta) e voce splendida. Voto: 9

Un gradito ritorno nella scuola di Amici: dopo essere stata per alcuni anni dietro la cattedra come insegnante di canto, Arisa è tornata nei panni di giudice per valutare le esibizioni dei giovani allievi del talent. L’artista la conosciamo bene: naif e schietta, ha fatto tanti complimenti ai ragazzi e ha criticato – con onestà ma senza essere troppo severa nei toni – gli aspetti da migliorare delle singole performance.

A suo agio in uno studio che è quasi come “casa”, Arisa è stata puntuale e precisa, più obiettiva rispetto a quando era una delle prof della scuola, comprensibilmente dalla parte dei suoi studenti. La cantante poi sa donarsi come pochi al suo pubblico: ad Amici ha portato il suo ultimo brano, Canta ancora, colonna sonora del film Il ragazzo con i pantaloni rosa: il tempo sembra fermarsi quando intona le prime note. Del resto la sua voce è una delle più belle del panorama italiano: stupenda.

Deborah Lettieri, personalità da vendere. Voto: 8

Quando è entrata nella scuola sapeva bene di dover combattere come un leone: Deborah Lettieri ha subito dimostrato di avere grande personalità e di essere pronta a fronteggiare una veterana di Amici come Alessandra Celentano. Ovviamente durante la puntata non sono mancati gli scontri tra le due prof: la nuova arrivata ha dato filo da torcere alla collega, difendendo a spada tratta la sua allieva Rebecca.

Davanti alle critiche sterili di Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ha voluto incoraggiare la ballerina della sua scuderia, ricordandole di non lasciarsi toccare da certe parole, tenendo testa alla collega. “Se non passi da una caduta non riesci ad andare più su”, ha detto a Rebecca, ricordandole che tutti i percorsi sono fatti di alti e bassi e sta a noi riuscire a trarne il meglio.

Poi non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte all’esibizione della ballerina in videochiamata con la madre. Quanto ci piace Deborah!

Alessandra Celentano e le critiche “ridicole”. Voto: 3

Non si è ammorbidita neanche davanti a un’allieva che ha dedicato un suo pezzo alla nonna venuta a mancare due anni fa, e non si è risparmiata con le critiche a Sienna, ballerina della squadra di Emanuel Lo, da lei ritenuta poco espressiva e troppo propensa a fare “smorfie”. “Apre continuamente la bocca ed è una cosa esagerata, anche queste cose vanno corrette”.

A smorzare un po’ i toni è arrivata Maria De Filippi, che ridendo le ha detto: “È bello perché qui imparo sempre cose nuove grazie a te”. A volte sembra che Alessandra Celentano voglia creare la polemica a tutti i costi, quando basterebbe dire semplicemente che una ballerina non le piace. Più onesta intellettuale non guasterebbe.

Maria De Filippi e le frecciate agli “ingrati”. Voto: 7

Conosciamo bene la Maria De Filippi materna, che sa quando intervenire e dare conforto ai ragazzi. Alla vista di Rebecca abbattuta dalle critiche di Alessandra Celentano – la ragazza aveva ballato per la nonna scomparsa due anni fa – è andata ad abbracciarla, sapendo che in quel momento aveva bisogno di supporto morale.

Raramente viene fuori la conduttrice dura e inflessibile, come è successo in questa puntata. L’occasione è arrivata dopo la lettera di ringraziamento della ballerina Teodora, che dopo la sfida è riuscita a mantenere il suo banco. Un gesto che Rudy Zerbi ha ritenuto non affatto scontato, visto che, come sottolineato dalla stessa De Filippi, non era mai stato fatto da nessun allievo.

“Quando hanno successo sono tutti grati”, ha detto a Zerbi con un pizzico di amarezza, “mentre quando non hanno successo dimenticano di essere passati da qui“. Tagliente come una lama.