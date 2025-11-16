Amici è tornato: il talent show condotto da Maria De Filippi è la certezza della domenica. Come sempre, tra ospiti e prove, la puntata è stata un trionfo di emozioni e di lezioni, e gli immancabili litigi (anche se stavolta i toni si sono alzati un po’ troppo). Come quella di Valentina, che si è messa alla prova con La Cura di Franco Battiato e ha ottenuto il sostegno del pubblico e dei prof: a volte, uscire dalla comfort zone e avvicinarsi al territorio che ci spaventa serve davvero. Le nostre pagelle dell’ottava puntata di Amici 25.

Alessandra Celentano, la maglietta con frecciata per Emanuel Lo. Voto: 7

Non c’è Amici senza Alessandra Celentano: ormai è un pezzo di cuore, tra i “motori” del talent show. Lo è sempre, nel momento in cui incoraggia gli alunni a spingersi oltre i propri limiti, lo è quando mette pepe nelle discussioni, e quando porta con stile una maglietta rivolta a un altro prof., ovvero Emanuel Lo, con la scritta: “Il tuo parere appoggialo pure lì, grazie”. Insomma, un pensiero che indica l’indole della Celentano, che difende – come sempre! – con le unghie e con i denti la sua opinione.

Francesco Mariottini, l’allievo supera il maestro. Voto: 8

Memorabile anche il siparietto di Alessandra Celentano con Francesco Mariottini, tra gli ospiti di questa puntata, tra i migliori ballerini di tutte le edizioni di Amici. Dopo ogni esibizione, la Celentano segna tutto nel suo quaderno, come notato dalla stessa De Filippi. E anche se la “Cele” esagera sempre, parola di Veronica Peparini, è stata ripresa dalla stessa conduttrice. Motivo? L’esibizione di Pierpaolo e il commento tecnico di Mariottini.

“Vorrei che lasciassi libero il tuo ex l’allievo di dire quel che pensa, così lo condizioni”. Ed è così che Mariottini ha commentato liberamente l’esibizione, ed è stato nuovamente nominato in puntata il famoso “piede fucilato”. Certo, è vero, oltre le emozioni c’è di più: “Per chi è del settore, se il piede è ‘fucilato’, l’occhio cade subito lì”. Pierpaolo dovrà impegnarsi per correggere questo dettaglio, ma – ne siamo certe – proverà a superare lo “scoglio”.

Ermal Meta ospite ad Amici. Voto: 8

Tra gli artisti più amati, vincitore del Festival di Sanremo, Ermal Meta ha illuminato lo studio di Amici. Anche gli alunni sono rimasti incantati dall’esibizione di Ermal. “So che sei una persona perbene”, così lo ha accolto Maria De Filippi. “Io so lo stesso di te”, la replica. Come giudice, è sempre perfetto: misurato nelle parole, scelte proprio per incoraggiare gli alunni a fare di più e a credere in se stessi.

Alessandro Cattelan balla con Lorella Cuccarini. Voto: 7

Alessandro Cattelan è reduce dalla prima parte del suo tour teatrale, ma senza Jennifer Lopez, come nel caso di Giuseppe Giofrè, che si appresta a ballare con la mitica J.Lo, con cui ormai lavora da svariati anni. Alessandro Cattelan è stato tra i giudici-ospiti migliori della puntata: onesto, con il “piede fucilato”. E nonostante questo ha ballato con Lorella Cuccarini sulle note di Let’s Get Loud, brano di J.Lo del 1999. “Questa è una pagina di TV che va segnata”. Quando si dice sapersi mettere in gioco senza prendersi troppo sul serio…

Plasma emoziona. Voto: 8

“Super credibile”. Sono arrivati i complimenti per Plasma, proprio da Ermal Meta: non ha cambiato nessuna parola della canzone. “L’ho sentita molto mia”. Ottime le critiche positive da parte di Alessandro Cattelan, che ha fatto un complimento ironizzando sul nome: “Plasma è quello che ti darebbero tutti, se tu ne avessi bisogno”, per la sua capacità di trascinare il pubblico. Giovane, con una voce pulita, e il pubblico già in visibilio per lui: c’è del talento.

Valentina e il compito di Lorella. Voto: 9

Per Valentina, la gara di canto è stata difficilissima. Perché se c’è un pezzo che anche artisti più rodati temono di sbagliare è proprio La Cura di Franco Battiato. Aveva un pochino paura di esibirsi, come svelato a Maria De Filippi. Ma alla fine il pubblico si è alzato in piedi, una vera e propria standing ovation per lei. Brano assegnato da Lorella Cuccarini (che è il “sole e buio” a seconda dei casi, come detto da Rudy Zerbi), il compito è stato svolto alla perfezione. E Amici dà anche una bella lezione, grazie a Valentina e a Ermal Meta: per quanto mostrare le emozioni possa spaventare, a volte spostarsi nel territorio che ci fa più paura ci permette di crescere davvero. Lontani dalla comfort zone, che poi non è così tanto “sicura”.

La lite furiosa tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Voto: 0

Opi ha attraversato un momento difficile all’interno della Scuola di Amici. Sta cercando di farsi valere, di riuscire a strappare la sufficienza, e ce l’ha fatta, con Rudy Zerbi, dopo settimane di voti bassi. Per contro, Anna Pettinelli gli ha assegnato una insufficienza. Ed è stato in quel momento che Amici si è trasformato in un set di guerra: scontro infuocato tra i due Prof, con parole anche grosse.

“Se c’è una cosa che dovresti fare è stare in silenzio“, Rudy è stato secco, con il classico tono che non ammette repliche. E la Pettinelli ha replicato a tono: “Tu dovresti fare silenzio, l’hai ammazzato per puntate, oggi che gli ho dato l’insufficienza, tu gli hai dato la sufficienza, sei pietoso. Io sono vergognosa? Tu sei vergognoso”. Ma una cosa giusta è stata detta: non è corretto togliere il momento a Opi. Che, secondo Rudy, “se l’è fatto tutto da solo”.

Maria De Filippi sempre impeccabile. Voto: 10

A condurre la puntata magistralmente come sempre è stata Maria De Filippi, impeccabile in tutto: nel presentare gli allievi, nel fare le domande giuste, nello stuzzicare ogni tanto i Prof, perché il pepe non può mai mancare nel talent show. E come sempre l’appuntamento è alla prossima domenica: gli allievi continueranno a sfidarsi per arrivare al “traguardo”, che è la fase serale del programma.

