Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, lo scontro ad Amici continua: “Mi stai offendendo”

A tener banco in questa edizione di Amici è lo scontro tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. La neo-assunta insegnante di danza sembra proprio esser stata messa lì apposta, per “arginare” e contrastare (o almeno provarci) la veterana del talent show di Canale 5. Una mossa vincente? Le dinamiche di certo non mancano, ma sempre più a discapito delle allieve, “colpevoli” unicamente di essere nella squadra dell’una o dell’altra. E intanto il pubblico si divide.

Le parole della Celentano e la reazione di Francesca

Quello andato in onda nel corso del pomeridiano dell’8 aprile è solo l’ultimo atto di uno scontro iniziato ormai mesi or sono. L’arrivo di Deborah Lettieri ad Amici ha scosso più volte il lavoro di Alessandra Celentano, volto storico del talent di Maria De Filippi. La nuova insegnante di danza le è andata contro a più riprese, puntando l’accento su alcune sue considerazioni a proposito di alcune allieve – da lei giudicate fuori luogo – ma soprattutto sul suo modo di esprimerle. Cosa che ha ribadito anche nelle scorse ore.

Ancora una volta la temibile Maestra di danza classica ha lanciato un nuovo guanto di sfida a Francesca, allieva della Lettieri, contro Chiara, sua allieva, con un lettera che ha portato la giovane ballerina alle lacrime. La giudica non all’altezza, ha ammesso di averla trovata persino peggiorata dall’inizio del programma: “Il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te e per il tuo bene futuro devi, al contrario di quello che fai, concentrarti proprio nello studio del classico per poter affrontare il tuo stile con la dignità che richiede”, le ha scritto, tanto per citarne una parte. Parole piuttosto forti che l’allieva ha definito “pesanti”, giudicando la lettera “distruttiva”, e alle quali la Lettieri ha reagito: “Ma come si permette? Quanta cattiveria c’è in questa lettera?”.

L’ultimo scontro al vetriolo tra Celentano e Lettieri

Da qui la situazione è degenerata. La Celentano ha cercato il confronto con la “rivale”: “Non credo che abbiate capito di cosa parlo. Tutto ciò che dico è sempre e solo riferito alla danza – ha spiegato in collegamento telefonico -. Tutto riferito a Francesca ballerina, non Francesca persona. (…) Che Francesca sia peggiorata nei mesi purtroppo lo penso ed è visibile. E parlo di danza. (…) La cosa che secondo me tu Deborah non ti devi permettere è di dire che c’è cattiveria. Io posso capire che Francesca ci rimane male, ma io non sto trattando male nessuno. Non c’è nessuna rabbia, non c’è nessuna cattiveria e soprattutto non c’è nessun attacco personale. (…) Deborah spero che tu faccia finta di non capire”.

“Qui il problema non è assolutamente che io ho un pensiero diverso dal tuo – ha risposto la Lettieri -. Il mio problema è come lo esprimi. Tu puoi esprimere il tuo pensiero (…) quello che ti sto chiedendo è di usare parole diverse”. “Tu stai offendendo la mia persona, dicendo che io sono cattiva e che faccio di tutto per annientare i ragazzi. Tu non ti devi permettere! (…) Devi stare molto attenta a quello che dici, perché non hai a che fare con una ragazzina. È chiaro?”, ha incalzato la Maestra Celentano.

“Quel che a me interessa è che tu non metta Francesca in questo stato d’animo”, ha ribadito la Lettieri. Le stessa che, con una mossa giudicata da alcuni un po’ cringe, per usare un termine in voga tra i giovani, ha scelto poi la via del silenzio esponendo dei cartelli che recitano: “Alessandra, siccome non lasci spazio al dialogo e non ascolti, almeno leggi. Un buon insegnante per me dovrebbe avere empatia e sensibilità. Capire sempre chi ha davanti e quindi adattarsi di conseguenza. Accogliere, capire le fragilità dell’allievo per costruire, non distruggere. Incoraggiare. Sì alle critiche, ma senza demolire l’autostima. Spero che queste parole ti aiutino a riflettere e a usare toni diversi tenendo conto di chi hai davanti”.

La risposta della Celentano? “Non mi interessa!”.