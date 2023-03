“Amici”, ritirate le maglie del Serale già assegnate. Ed è scontro tra prof

Svolta clamorosa ad Amici: dopo settimane di prove ed esibizioni, nella puntata di oggi vengono ritirate tutte le maglie del Serale sinora conquistate dagli allievi. La decisione della produzione è stata presa dal momento che al Serale accederanno solo 15 allievi, e al momento in gara ve ne sono ancora 17: tutti i nodi, dunque, non sono ancora stati sciolti. Appresa tale decisione, in studio è scontro tra professori, con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che accusano i colleghi di non essersi assunti le proprie responsabilità.

“Amici”, maglie ritirate a un passo dal Serale: la decisione della produzione

Sabato prossimo, il 18 marzo, prenderà il via il Serale di Amici (e con una giuria nuova di zecca). Eppure sono ancora numerosi i nodi da sciogliere e, a distanza di pochi giorni dalla fase finale del talent, una dura decisione si abbatte sulla classe. Nell’ultima puntata del pomeridiano in onda quest’oggi, infatti, Maria De Filippi ha comunicato ad allievi e professori quanto stabilito dalla produzione: “Due settimane fa la produzione ha comunicato ad allievi e professori che il numero di partecipanti previsto per il serale di Amici è un massimo di 15 tra ballerini e cantanti, nella convinzione della produzione di esaltare al meglio il talento di tutti”.

15 allievi al Serale in totale, dunque, eppure al momento la classe è composta ancora da 17 allievi: “Fino alla domenica scorsa la fotografia della situazione è la seguente: 10 maglie assegnate legittimamente dai professori, 2 eliminazioni da parte di Zerbi e Celentano. In settimana è stato chiesto agli insegnanti cosa intendessero fare, e loro hanno dichiarato l’intenzione di portare tutti gli allievi al Serale. Ma gli allievi sono 17 e i posti al massimo sono 15″. E aggiunge: “Per questo la produzione ha deciso che accederanno al Serale al massimo 15 allievi, utilizzando per tutti un unico criterio. Devo chiedere a chi ha già conquistato la maglia di toglierla e riconsegnarla“.

Ecco dunque la svolta: ritirate tutte le maglie del Serale sinora assegnate, per un tutti contro tutti che deciderà le sorti degli allievi nella puntata di oggi. “Vi esibirete davanti ai professori di canto e di ballo, che voteranno la vostra esibizione – prosegue il comunicato della produzione – Otterrà la maglia chi avrà almeno la media dell’8. Possono essere assegnate 15 maglie al massimo già dopo la prima tornata di esibizioni, oppure potrebbe esserci bisogno di andare avanti”.

Scontro tra prof, Celentano: “Cosa abbiamo fatto fino adesso?”

Una decisione che ha lasciato sgomenti i professori, con Alessandra Celentano che apre le tensioni: “Per il fatto che non sono stati eliminati allievi o non sono state date maglie, io rischio i miei allievi a cui ho già dato la maglia?“. Raimondo Todaro le fa però notare: “Sei l’unica che ha dato tre maglie tu”. La Celentano ha già effettuato le sue scelte, e si chiede per quale motivo adesso i suoi allievi debbano togliersi la maglia dopo essersela sudata e meritata: “Allora cosa abbiamo fatto fino adesso? Io mi sono organizzata per tempo, ho fatto delle scelte molto chiare. Ho dato le maglie che dovevo dare, e adesso le rischio perché voi non avete fatto le vostre scelte e volete portare tutti al Serale?”.

L’insegnante di danza attacca dunque i colleghi, accusandoli di non essersi assunti le proprie responsabilità. Lorella Cuccarini le fa però notare: “Se sei sicura della qualità dei tuoi allievi, non devi avere nessuna paura“. La Celentano contrattacca, specificando di aver piena fiducia nei suoi allievi, ma non nei colleghi che dovranno effettuare le votazioni: “Io non sono sicura di voi, non dei miei allievi“.

A seguire, però, si accende lo scontro anche tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, con il primo che attacca la seconda: “Però Lorella, la stessa cosa la devi dire a te stessa. Perché se sei sicura dei tuoi… Abbiamo l’oggettività del talento? Sicura? Tutti tuoi allora? Dall’inizio alla fine?“. La collega replica stizzita: “Non devi venire a fare i conti a casa mia. Dico che se Alessandra è convinta della qualità dei suoi allievi…”. La Celentano non si fida dei voti dei colleghi, ma la Cuccarini la frena subito: “Io accetto, ma c’è una differenza: accetto e mi fido della vostra bontà d’animo, se tu non ti fidi degli altri è un problema tuo“.