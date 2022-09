“Amici 2022”: chi è Ramon Agnelli, il ballerino che sfida Alessandra Celentano

Alessandra Celentano ha già trovato lo studente che le darà filo da torcere a Amici 2022: si tratta del ballerino classico Ramon Agnelli, già idolo del web, che a colpi di ironia e di irriverenza sta conquistando il cuore della maestra, ma la sta facendo anche arrabbiare. Per ora tra i due è tornato il sereno, dopo la dura punizione che la Celentano ha riservato al ragazzo già nella prima settimana.

Ramon e Alessandra Celentano: cosa è successo tra i due

Ci sono volute innumerevoli edizioni prima che la maestra Alessandra Celentano trovasse la sua controparte ad Amici di Maria De Filippi. La severissima insegnante di danza classica ha trovato pane per i suoi denti con Ramon Agnelli, ballerino classico, che, per la prima volta, riesce a tenerle testa senza scontrarsi o scoraggiarsi.

Infatti, il ragazzo è il primo che, dopo aver ricevuto una punizione, è riuscito da solo a farsela togliere, conquistando al Celentano. Cosa era successo? La maestra aveva dato una sospensione al ragazzo per il suo abbigliamento minimal e poco consono nella casetta che condivide con gli altri studenti.

“Per quanto riguarda la danza io ti difenderò a spada tratta per tutta la vita, ma ti devo dare una sospensione per il decoro” ha detto Alessandra togliendo per qualche giorno la maglia al suo studente, che si era distinto per la bravura nella sua materia.

“Questo deve essere d’esempio a tutti per ciò che accade in casetta” ha concluso la Celentano, agguerrita dopo i vari disagi causati da alcuni allievi lo scorso anno, che non mettevano mai in ordine e lasciavano il caos in camera.

In puntata Ramon non si è scoraggiato, anzi, ha richiesto ironicamente che il suo pigiama procuratogli dalla redazione, fosse in pura seta. E così è stato. Inutile dire che il ragazzo è diventato popolare sui social, specie per aver indossato subito il suo “pigiamino blu”.

La lettera per la Celentano

Tweet, storie, meme, Ramon è ovunque sui social, e non ha voluto essere da meno con la Celentano, per la quale ha scritto una lettera, porgendo le sue scuse, ma sottolineando che il suo non era un gesto irrispettoso, ma un desiderio di rimanere sé stesso.

“Purtroppo, durante la puntata ho cercato di sdrammatizzare il momento – ha esordito il ballerino, leggendo di persona la lettera alla maestra – ma le volevo in primis chiedere scusa se i miei atteggiamenti, all’interno della casetta, le sono risultati poco consoni. In secondo luogo, anche se è vero che sono un ballerino classico e dovrei mantenere certi atteggiamenti nella vita quotidiana, mi ritengo diverso da tutti.”

Una lettera definita simpatica ma anche carica di umiltà dalla Celentano: “Io sono Ramon, un ragazzo normale come tutti, e che quando deve dimostrare l’eleganza o il puro classico lo fa danzando.”

“Apprezzo molto questa lettera – ha risposto sorridente Alessandra – fa uscire ciò che sei tu. Io voglio che tu sia te stesso. Ti chiedo solo di stare attento perché vi vedono tutti i ragazzi e siete in televisione.” Poi è arrivato il momento del regalo inaspettato: un pantaloncino animalier, il preferito di Ramon, in omaggio all’insegnante che ha davvero gradito il gesto di pace.

Chi è Ramon Agnelli

Da pochi giorni nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Ramon Agnelli ha già conquistato tutti, con la sua simpatia e la sua bravura. Il giovane ballerino ha solo 21 anni e viene da Turate, in provincia di Milano, ma ha già tanta gavetta alle spalle. Ha studiato in prestigiose accademie, quali l’Istituto Marcelline e l’Academia Ucraina di Balletto. Si è esibito in grandi teatri in giro per il mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan Opera House di New York. I suoi lavori sono visibili su Instagram, dove ha già oltre 11 mila fan.