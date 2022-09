Alessandra Celentano, rara foto di famiglia su Instagram: il suo rapporto con lo zio Adriano

Fonte: IPA Alessandra Celentano: foto di famiglia con lo zio Adriano

Spesso restia a condividere frammenti di vita privata sui social, Alessandra Celentano questa volta ha voluto fare un’eccezione. L’insegnante di Amici ha infatti pubblicato su Instagram una rara fotografia di famiglia in compagnia dello zio, Adriano Celentano, e della cugina Rosita. “La famiglia è la cosa più importante che esista” ha scritto la coreografa a corredo dello scatto, confermando così i buoni rapporti con il cantante.

Alessandra Celentano con Rosita e zio Adriano: la foto su Instagram

Instagram diventa spesso scenario di intimi quadretti di famiglia, condivisi dai Vip con i loro followers per tenerli aggiornati e renderli partecipi della loro quotidianità. Ed è capitato anche a una figura così riservata come Alessandra Celentano che, nonostante il ruolo di spicco in veste di insegnante di danza ad Amici, ha sempre preservato il suo privato apparendo poco sui social. Questa volta la coreografa ha però voluto fare un’eccezione, mostrandosi al fianco di due pezzi importantissimi della sua famiglia: lo zio Adriano Celentano e la cugina Rosita.

Il trio si è immortalato in un selfie pubblicato dalla stessa Alessandra Celentano sul proprio profilo Instagram, in una domenica trascorsa in famiglia e suggellata da un meraviglioso scatto. “Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!” ha scritto la coreografa a corredo della fotografia. Rosita sulla sinistra, Alessandra sulla destra e Adriano al centro: il “Molleggiato” appare in forma smagliante al fianco di figlia e nipote, maglietta nera scollata e un vistoso paio di occhiali da sole.

E sotto il post sono numerosi i commenti ricevuti, a cominciare dall’autrice televisiva e braccio destro di Maria De Filippi Raffaella Mennoia, che ha scritto, rivolgendosi alla coreografa di Amici: “Che super Top.. che stima per tuo zio infinita”. Tanti messaggi, e tutti sottolineano la bellezza dello scatto e del messaggio lanciato: l’importanza dalla famiglia, che è e resterà sempre il bene più prezioso.

Alessandra e Adriano Celentano: i rapporti tra nipote e zio

Gli scatti social di Alessandra Celentano assieme alla famiglia sono sporadici, e anche lo stesso zio Adriano compare poco sul suo profilo a testimonianza di una riservatezza da preservare. Questa fotografia testimonia però il bene che unisce zio e nipote, a dispetto della voci che spesso circolano sul loro conto e secondo le quali i due non sarebbero in buoni rapporti.

Del loro legame sappiamo poco, per via del loro carattere fortemente riservato e di sporadiche apparizioni social: questa rara foto in compagnia dimostra però l’affetto che unisce la coreografa non solo all’adorata cugina Rosita, ma anche al cantante.

Sono questi gli ultimi giorni di vacanza, relax e famiglia per Alessandra Celentano, che presto si getterà a capofitto nei nuovi impegni professionali. A cominciare dal ruolo di spicco nella scuola di Amici in veste di insegnante di danza: il suo fare agguerrito con i colleghi e severo con i ragazzi è il marchio di fabbrica del suo carattere, ma è anche quello che la rende così amata dal pubblico. Il talent di Maria De Filippi è alle porte e, con esso, il ritorno in cattedra della coreografa.