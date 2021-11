Amici 21, Alessandra Celentano contro tutti: “Siete solo invidiosi”

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Nuova puntata di Amici, nuovi scontri tra Alessandra Celentano e i suoi colleghi: la professoressa di danza anche questa volta non ha perso occasione di mettersi contro Raimondo Todaro e Veronica Peparini, che l’hanno accusata di avere due pesi e due misure nelle sfide dei ragazzi della scuola.

Amici, Alessandra Celentano difende Carola

Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova la sua allieva Carola, ballerina di danza classica, con un tango con cui tirare fuori il suo lato più femminile e sensuale. La ragazza si è esibita dando prova di tutte le sue capacità e dando un’immagine di sé diversa dal solito. Una sfida complicata per la giovane ballerina, che si è allontanata dal suo stile per avvicinarsi ad altro.

“Carola ha una classe innata e una sensualità sua che mi piace tantissimo. Sta facendo tante cose e penso che sia una delle ballerine più versatili qui dentro”, ha affermato la Celentano. La valutazione non è piaciuta a Raimondo Todaro, che ha subito dato la sua opinione, spiegando che la coreografia eseguita da Carola non aveva passaggi particolarmente complessi: “Se questa è una coreografia difficile…”. Anche la Peparini ha notato la mancanza di ostacoli nella performance: “In questa coreografia non c’era niente di difficile”.

I toni si sono presto esasperati, perché Veronica non ha potuto fare a meno di notare una certa predisposizione a dare compiti piuttosto difficoltosi agli altri allievi: “Ale ti ricordo che tu hai fatto fare il Don Chisciotte a Dario! Non la fai lavorare sulle sue difficoltà”.

La discussione è andata avanti per le lunghe, ma la Celentano non ha voluto sentire ragioni: “Siete solo invidiosi della sua bellezza e della sua versatilità”.

Raimondo Todaro, le accuse alla Celentano: “Non sei onesta”

Dopo un breve momento di tregua, quando Alessandra e Raimondo si sono concessi un ballo davvero sensuale stregando il pubblico e regalando un simpatico siparietto ai telespettatori, è scoppiata di nuovo un’accesa discussione tra i due.

La pace tra i due colleghi è durata davvero pochissimo: ancora una volta il motivo scatenante del duro confronto è stata una coreografia di Carola, che si è messa alla prova con il latino. La performance ha soddisfatto la Celentano, che ha ritenuto ancora una volta la ballerina della sua scuderia davvero talentuosa e versatile.

Questa valutazione non è piaciuta a Todaro, che come una furia ha spiegato che in quella coreografia di elementi di latino non c’era traccia. Poi l’insegnante di Amici ha aggiunto: “Ogni tanto la fai fuori dal vasetto. Questa coreografia di latino? Ma non ti permettere proprio”.

È dovuta intervenire Maria De Filippi per sedare la discussione tra i due insegnanti: “Io queste cose da questo signore non le accetto”, ha tuonato la Celentano, dato che Raimondo l’ha apostrofata come una insegnante “Non onesta”. Del resto l’insegnante di ballo sembra aver favorito la sua allieva: tra i due non è certo finita qui.