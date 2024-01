Luigi Celentano, la storia del giovane scomparso

Luigi Celentano è scomparso nel 2017 in circostanze misteriose. Il caso in onda su "Chi l'ha visto?"

La scomparsa di Luigi Celentano, detto Giggino Wifi, è un mistero lungo ormai sei anni. Il ragazzo, infatti, è sparito nel nulla nel 2017 all’età di diciotto anni. Da allora molte sono state le segnalazioni sul conto del ragazzo, ma nessuna di queste soffiate ha condotto al ritrovamento del giovane, sparito nel nulla tanti anni fa. Per provare a ritrovare Luigi Celentano, la puntata del 17 gennaio 2024 di Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli, è in buona parte dedicata a ricostruire gli ultimi spostamenti e le tracce del giovane campano.

Luigi Celentano scomparso: la storia a Chi l’ha visto?

Non si sa più nulla di Luigi Celentano dalla notte del 12 febbraio 2017, quando il ragazzo ha lasciato la sua abitazione a Meta di Sorrento probabilmente spaventato per qualcosa che gli sarebbe potuto accadere. Luigi Celentano, chiamato da tutti affettuosamente Giggino Wifi, temeva qualcosa o, meglio, qualcuno. Lo si evince da una denuncia che il giovane aveva effettuato ai Carabinieri poco tempo prima della scomparsa. Giggino Wifi aveva dichiarato che qualcuno aveva minacciato d’ucciderlo entro pochi giorni. Il ragazzo, invece, nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 2017, è scomparso dopo alcuni singolari accadimenti.

Luigi Celentano, infatti, quella notte ha lasciato la sua abitazione intorno alla mezzanotte, come riportato da Il Corriere della Sera. Secondo il racconto della madre, il ragazzo prima di fuggire da casa avrebbe rotto la scheda sim del suo cellulare. In seguito, quella notte, intorno all’1.54, Giggino Wifi venne notato proprio da una pattuglia delle forze dell’ordine, che gli chiesero cosa facesse in giro. Ai Carabinieri, Luigi Celentano dichiarò che stava andando a pesca con degli amici.

Dopo quest’incontro fortuito, il ragazzo si recò a casa dello zio paterno Franco, verso le 2 di notte. Al parente stretto, Giggino Wifi fece un accorato appello, che fa capire molto sul momento difficile che stava passando. Infatti allo zio, Luigi Celentano chiese di essere portato via, spiegando che aveva denunciato un mafioso e che aveva ricevuto delle minacce di morte. Davanti ai tentennamenti dello zio, preso alla sprovvista, il nipote scappò via, in preda all’agitazione. Da allora nessuno l’ha più visto, anche se molte sono state le segnalazioni e gli avvistamenti

Giggino Wifi, gli enigmi della scomparsa

Luigi Celentano aveva paura prima di scomparire nel nulla nella notte del febbraio 2017. Ma di chi? Il ragazzo aveva effettuato ben due denunce ai Carabinieri da poco tempo. Oltre alle minacce di morte, infatti, Giggino Wifi aveva fatto presente alle forze dell’ordine d’essere vittima dei bulli del suo paese negli ultimi tempi.

Un altro mistero legato alla sua scomparsa riguarda un criptico post condiviso dal ragazzo sul suo account Facebook. Luigi Celentano aveva postato, infatti, un codice: 464 889 3144 6354 6373, aggiungendo che le cifre avessero un significato. Il messaggio nascosto dietro al contenuto digitale è, però, ancora non chiaro agli inquirenti. Ma la pagina Facebook del ragazzo è stata misteriosamente cancellata.

Un altro fatto su cui si è indagato per capire le motivazioni della scomparsa del ragazzo riguarda il difficile rapporto che lo legava al patrigno. La mamma di Luigi Celentano, infatti, era separata dal papà del ragazzo e viveva con un compagno, Gennaro, che aveva un rapporto conflittuale con Giggino Wifi. Anche in questo caso, Luigi Celentano aveva denunciato i soprusi subiti: “Da circa due anni sono vittima di minacce e ingiurie nonché di un vero e proprio comportamento persecutorio da parte di Gennaro, compagno di mia mamma Fulvia”. Il ragazzo affermava di aver ricevuto da lui anche delle minacce di morte.

Il padre, Giovanni, invece, si trovava in carcere a Poggioreale quella notte e faceva di professione il cartomante. L’uomo ha dichiarato che, avendo fatto le carte ed essendo uscito il 7 di picche nero, è convinto del fatto che suo figlio sia stato ucciso.