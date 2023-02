Che fine ha fatto Lorella Cuccarini

Fonte: IPA

Conduttrice, showgirl, cantante, attrice e molto altro ancora: Lorella Cuccarini è uno dei nomi più amati della tv italiana. Erano gli anni Ottanta quando Pippo Baudo scoprì il suo talento, portandola al successo nel varietà di Rai Uno, Fantastico. Da allora sono passati diversi anni, ma la fama di Lorella non si è mai spenta, fra appuntamenti in televisione e nuove sfide.

Lorella Cuccarini oggi

Il 2018 è stato senza dubbio un anno di svolta per Lorella Cuccarini che, dopo il successo di Nemicamatissima con Heather Parisi, ha svelato le sue doti d’attrice entrando nel cast della fiction L’Isola di Pietro con Gianni Morandi. Poi il ritorno alla conduzione, prima con Grand Tour – quattro puntate di Linea Verde sulle bellezze italiane – in seguito con La vita in diretta.

Lorella Cuccarini è stata al timone del contenitore pomeridiano di Rai Uno, accanto ad Alberto Matano, sia nell’edizione 2019-2020 che nell’edizione 2020-2021. Nonostante i buoni ascolti però la sua conduzione non è stata rinnovata in seguito a uno scontro a distanza avvenuto proprio con Alberto Matano. Poco prima dell’ultima puntata di stagione dello show infatti Lorella avrebbe inviato allo staff del programma una mail interna in cui esprimeva il suo disappunto per il trattamento ricevuto dal giornalista, definito come una persona “maschilista” e con un “ego sfrenato”.

La lontananza dalla tv però non è durata a lungo e nell’autunno del 2020, poco dopo la fine del rapporto di lavoro con la Rai, la Cuccarini è sbarcata a Mediaset. A sceglierla come insegnante di danza di Amici, Maria De Filippi. Lorella è stata poi confermata anche nella stagione successiva con il ruolo di insegnante di canto, tornando infine nell’edizione 2022-2023.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente ricchi di novità lavorative per Lorella Cuccarini che, dopo ben 21 anni, è tornata a lavorare insieme ad Antonio Ricci, conducendo alcune puntate di Striscia la Notizia in coppia Gerry Scotti. Ha inoltre partecipato all’album 40 – Il sogno continua, di Cristina D’Avena, incidendo il brano Magica Doremì con l’artista.

Senza dimenticare la passione per il teatro che l’ha portata a recitare nel musical Rapunzel al Teatro Brancaccio di Roma e al Teatro Nazionale di Milano. Nel 2023, infine, ha preso parte al Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. Nella serata dei duetti, la showgirl si è esibita accanto ad Olly, cantante in gara, proponendo una nuovissima versione de La notte vola.

Lorella Cuccarini, la vita privata prima di tutto

Artista, ma anche mamma: Lorella Cuccarini in questi anni di carriera non ha mai trascurato la sua vita privata. La showgirl ha avuto dal marito Silvio Testi quattro figlio a cui è legatissima. Sara è la primogenita, nata il 4 agosto 1994, troviamo poi Giovanni, arrivato il 19 settembre 1996, e i gemelli Giorgio e Chiara, avuti nel 2000.

Sara è senza dubbio quella che assomiglia di più a Lorella Cuccarini. Tenace, riservata e precisa, ha studiato all’Università Hospitality Management e ha lavorato nel backstage di alcuni show televisivi con il padre. Giovanni invece lavora in proprio ed è un grande creativo, tanto che ha studiato in una facoltà che mescola Filosofia ed Economia. Infine i gemelli Chiara e Giorgio sono laureati in Business Administration. Chiara si occupa di social media marketing, mentre Giorgio di produzione musicale.

Negli ultimi anni, soprattutto grazie ai social network, Lorella Cuccarini ha iniziato a svelare qualcosa di più sul dietro le quinte della sua vita. Su Instagram e Facebook, dove è seguita da migliaia di followers, condivide spesso scatti che la ritraggono con i figli e il marito, durante vacanze in famiglia o momenti privati.