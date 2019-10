Lady Diana, quello che rivelò su Carlo a Elton John

editato in: da

Elton John è stato uno dei migliori amici di Lady Diana. Nonostante il tempo passato, è ancora ferma nella memoria del mondo la sua commozione durante la cerimonia funebre, che lo ha visto cantare uno dei suoi più grandi successi, ossia Candle in the Wind.

Nel suo libro autobiografico Me, in libreria da questo mese, il cantante inglese ha dato spazio a numerose rivelazioni sul lato privato della principessa del popolo. Ha sottolineato nello specifico che i suoi modi giocosi cambiavano repentinamente quando, durante una conversazione, si cominciava a parlare del Principe Carlo.

Elton Jonh ha svelato che Diana era solita chiamarlo in causa utilizzando la parola “husband” e che non pronunciava mai il suo nome. A detta del cantautore inglese si trattava di un atteggiamento inusuale per lei, che in tutte le altre situazioni era tutto tranne che fredda e formale.

Come rivelato tra le pagine di Me, dopo la separazione Diana ha iniziato a godersi la vita da single. Nella sua autobiografia Elton John sottolinea che gli uomini sembrava perdessero la testa in sua presenza. Quando la madre di Kate e William ha perso la vita nell’agosto del 1997, il cantante ne è uscito devastato. Elton John ha non a caso definito il rapporto con Lady D. una delle più grandi amicizie della sua vita.

Dopo il lutto del 1997 il cantante ha continuato a manifestare il suo amore per la principessa del popolo stando vicino a Harry, che ha sofferto e continua a soffrire profondamente per la prematura scomparsa della madre, e a sua moglie Meghan Markle. Elton John, che si è esibito durante il royal wedding dello scorso anno, ha parlato in difesa della coppia dei Duchi di Sussex.

L’autore di brani come Candle in the Wind e Your Song si è infatti detto profondamente turbato dalla narrazione distorta relativa al privato di Harry e della Duchessa di Sussex. A infastidirlo sono state soprattutto le polemiche legate al loro soggiorno a Nizza la scorsa estate, vacanza finita al centro di numerose critiche per via dei 4 voli in 11 giorni. Sir Elton ha dichiarato di aver pagato personalmente i jet privati e di sentirsi obbligato, in virtù del legame di amicizia che aveva con Diana, a proteggere Harry e la sua famiglia dalle intrusioni della stampa.