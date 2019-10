Lady Diana, quando due divi di Hollywood litigarono per lei

editato in: da

Nonostante siano passati molti anni dalla morte di Lady Diana, ci sono ancora molti retroscena da svelare sulla sua vita. E uno di questi riguarda due suoi famosi contendenti.

Si tratta dell’affascinante Richard Gere e di Sylvester Stallone che, a quanto pare, sarebbero addirittura arrivati alle mani per la bellissima Lady Diana. A rivelare questo pettegolezzo è un altro personaggio famosissimo: Elton John, che ha avuto la possibilità di assistere alla scena. Il tutto, infatti, è avvenuto ad un party organizzato dal cantante.

Quello che racconta nel suo libro “Me”, prima autobiografia del cantante, in uscita ad ottobre, e da cui il tabloid Daily Mail ha estrapolato la notizia, è una scena che sembra provenire direttamente da qualche commedia romantica. Richard Gere e Lady Diana che, presi l’uno dall’altra, si guardano profondamente negli occhi nonostante la presenza del principe Carlo e di Cindy Crawford, al tempo fidanzata con l’attore americano.

Tra i due, racconta Elton John, c’era un feeling così evidente che Carlo non ha potuto far altro che allontanare la moglie e lasciare Gere a vedersela con la Crawford, visibilmente innervosita da questa improvvisa vicinanza. La vicinanza tra Diana e Richard era così forte da determinare anche la fine della relazione con Cindy. La storia, però, non finisce qui.

Ad osservare gelosamente il flirt tra Richard Gere e Lady Diana, Sylvester Stallone, anche lui vittima del fascino magnetico della Spencer. A quanto pare, i due avrebbero addirittura litigato per la principessa. Si sarebbero, infatti, appartati in una stanza, lontano da sguardi indiscreti, pronti ad arrivare alle mani.

Ma come ha reagito Lady Diana a tutto ciò? Elton John afferma che la Principessa non ha avuto alcuna reazione. Il cantante ipotizza che non si sia accorta di quanto stesse succedendo intorno a lei o che, semplicemente, ci fosse abituata.

Che Richard Gere, Sylvester Stallone e qualsiasi altro uomo abbiano potuto subire il fascino di Lady Diana non sembra un’ipotesi tanto remota. La storia raccontata da Elton John, se apparentemente sembra essere stata romanzata, potrebbe, invece, rispecchiare la realtà. Cosa succederà quando il suo libro potrà essere acquistato da tutti? Arriveranno conferme o smentite dalla famiglia reale?