Non erano i tempi a fare la differenza, ma il modo di amare

Il paragone con le relazioni di ieri, oggi, è inevitabile. Perché guardiamo con invidia e con un pizzo di malinconia i nostri nonni che sono riusciti a stare insieme per una vita intera, mentre noi riusciamo a traballare già dopo le prime settimane di frequentazione. Ed è facile trovare la motivazione in quel luogo comune degli altri tempi, perché se è vero che le cose sono cambiante, è anche vero che l’amore non ha un tempo, e quello, sicuramente, non cambia il modo di amare.

Cambia invece il coraggio. Quello che manca alle nostre generazioni. Così occupate ad apparire, piuttosto che a essere. Non si rischia, non si prova perché è più facile buttare via qualcosa che si rompe, piuttosto che provare a ripararlo. E così fuggiamo.

Lo facciamo alla prima incomprensione, a quel difetto trovato per caso. Lo facciamo persino quando qualcuno prova ad aprirsi con noi perché non ci sentiamo pronte. Ma la verità è che non lo siamo mai. Così se siamo stanche ce ne andiamo, se si presenta un ostacolo scappiamo, se abbiamo dei dubbi, semplicemente, lasciamo andare. E avanti il prossimo.

Smettiamo di esserci l’uno per l’altro perché non ci abbiamo mai provato davvero, perché la presenza costante richiede un impegno che nessuno più vuole avere. E non sappiamo neanche cosa vuol dire “noi”, perché la nostra persona è più importante di ogni cosa.

Conosciamo tante persone e ci buttiamo in nuove relazioni per noia, per curiosità per la voglia di provare un emozione. E quando queste si esauriscono alla stregua di un fuoco di paglia ci riproviamo. Ancora e ancora.

E tutto scorre troppo velocemente perché noi corriamo in tante diverse direzioni senza una meta. E ci smarriamo. Per questo il senso dell’amore non ci appartiene, perché non abbiamo avuto mai il coraggio di condividere quel percorso con qualcuno. Perché non abbiamo più esempi solidi da seguire e tutti hanno smesso di credere nel lieto fine.

Abbiamo ceduto al fascino dell’esagerazione, degli anelli costosi, dei matrimoni da favola e delle foto bellissime da condividere a ogni costo sui social network. Come se l’amore fosse qualcosa da mostrare e non da vivere nella sua autentica intimità.

E quando questo non è perfetto così come lo avevamo immaginato, scappiamo alla ricerca di qualcuno di migliore, senza mai concedere una vera possibilità alle persone che incontriamo. Senza mai concederla a noi stesse.