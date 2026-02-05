Conosciamo meglio Greta Laurent, ex atleta olimpica e moglie di Federico Pellegrino: la loro storia lontana dai riflettori è un esempio

IPA Chi è Greta Laurent, ex atleta e moglie di Federico Pellegrino

Federico Pellegrino e Greta Laurent sono tra le coppie più riservate dello sport italiano. Questo è di certo uno dei segreti della loro solidità. Uniti dalla stessa disciplina, lo sci di fondo, così come da una quotidianità fatta di sacrifici, passione e obiettivi da raggiungere.

Sono però oggi in fasi differenti. Lui è il volto simbolo dello sprint azzurro e medaglia olimpica, pronto a vivere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’appuntamento più atteso della sua carriera. Lei è ormai un’ex fondista, avendo annunciato il suo ritiro, ma lo sport continua a essere il suo universo e rappresenta il punto di riferimento di Federico. Ben conscia di cosa significhi vivere un’Olimpiade, soprattutto da protagonista, sarà al fianco di suo marito. Conosciamo però un po’ meglio lei.

Chi è Greta Laurent

Nata a Ivrea il 3 maggio 1992, Greta Laurent ha delle radici ben radicate nel cuore della Valle d’Aosta, precisamente a Gressoney-Saint-Jean. Sapeva fin da giovanissima che lo sport sarebbe stata la sua strada, ma prima d’arrivare allo sci di fondo ha sperimentato un po’, dalla ginnastica artistica allo sci alpino. Si è poi concentrata sullo sprint, la specialità che ha segnato di fatto la sua carriera.

L’esordio è arrivato molto presto in competizioni di alto livello, debuttando poi nel 2011 in Coppa del Mondo a Dusseldorf. Negli anni ha saputo costruire una solida carriera, caratterizzata da una generale costanza di risultati. Argento nel 2013 ai Campionati italiani nello sprint, ha preso parte a ben tre Olimpiadi invernali:

Soci 2014;

Pyeongchang 2018;

Pechino 2022.

Ha vissuto da protagonista ognuna di queste esperienze, pur non riuscendo a raggiungere una finale olimpica individuale. Il suo miglior risultato resta il nono posto nello sprint in Coppa del Mondo, nel 2018. Dopo anni ad altissimo livello, Greta Laurent ha deciso di ritirarsi ufficialmente l’8 aprile 2023, concludendo la sua carriera agonistica e aprendo una nuova fase della vita.

Greta Laurent e Federico Pellegrino: storia d’amore e figli

La storia tra Greta Laurent e Federico Pellegrino è nata sulla neve, crescendo poi sempre più lontano dai riflettori, nonostante il ruolo pubblico di entrambi. Specialisti nello sprint, hanno condiviso numerosi momenti, tra raduni, trasferte, vittorie e delusioni.

Negli anni hanno costruito un legame profondo, basato sulla comprensione reciproca. Greta ha vissuto già da prima le pressioni delle competizioni ad alto livello. Federico è poi divenuto nel tempo uno degli atleti simbolo dello sci di fondo italiano (vincitore della Coppa del Mondo di sprint nel 2016, campione mondiale nel 2017 e argento olimpico nel 2018).

Non amano mettersi particolarmente in mostra ma nel 2021 i fan hanno potuto apprezzare le foto del loro matrimonio. Una nuova fase, ben più importante di qualsiasi traguardo sulla neve. Si sono giurati amore eterno a Gressoney-Saint-Jean, dopo aver rinviato il tutto di un anno a causa della pandemia.

La proposta di matrimonio era giunta nel 2019, con un post Facebook ad annunciare la lieta notizia al mondo. Anello posto al dito sul lago d’Orta e la promessa di convolare a nozze quanto prima. La cerimonia doveva tenersi il 6 giugno 2020 al Castel Savoia. Era prevista una gran festa ma, un anno dopo, i piani sono stati un po’ rivisti. Hanno però deciso di non aspettare oltre. Quando sai che è la persona giusta, attendere è come una tortura: “Abbiamo trova voglia di diventare marito e moglie e abbiamo deciso di nona spettare oltre. Abbiamo dovuto organizzare una cerimonia più ristretta, ma va bene così. La grande fesa con tutti gli amici la faremo quando sarà possibile”.

Un anno dopo le nozze, la coppia ha accolto il piccolo Alexis. Uno splendido regalo di Natale, venuto al mondo il 19 dicembre. Ha oggi 3 anni ed è diventato da un po’ un fratello maggiore. Il 16 aprile 2025, infatti, è nato Fabien: “I cuori di mamma e papà si sono sciolti un’altra volta, non vediamo l’ora di vedere te e il tuo fratellone Alexis crescere insieme”.