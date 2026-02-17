Olimpiadi Milano Cortina 2026, Achille Lauro ospite della chiusura: “Sono onorato”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Achille Lauro

Achille Lauro sarà il protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ad annunciarlo è stato proprio il cantante che su Instagram si è detto onorato per aver ricevuto questo invito.

Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

L’appuntamento è per il 22 febbraio 2026 quando Achille Lauro salirà sul palco dell’Arena di Verona in occasione della cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali. L’evento verrà trasmesso su Rai 1 in diretta. Il cantante, che era già stato scelto come tedoforo per portare la Fiamma Olimpica, ha commentato la sua partecipazione allo show nelle Stories di Instagram.

“Sono onorato di prendere parte a un progetto così importante, che celebra la bellezza, lo sport e la forza di unire le persone – ha spiegato -. Ci vediamo il 22 febbraio all’Arena di Verona alla Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026. Vi aspetto”.

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 è stata intitolata Beauty in action e, come spiegato dagli organizzatori “fonderà musica, arte e puro spirito sportivo, celebrando l’unità e la fratellanza tra atlete, atleti e nazioni. Sarà l’occasione per rendere omaggio a tutti i partecipanti, prima del tradizionale passaggio di consegne che celebra i successi e i legami creati durante l’evento, proiettando al contempo lo sguardo verso il futuro del movimento Olimpico”.

“Attraverso un intreccio di musica, arte e narrazione, lo spettacolo mostrerà al mondo la creatività, l’ingegno e la passione che contraddistinguono il nostro Paese – si legge ancora nel programma -. Sarà un’occasione per celebrare non solo i successi sportivi, ma anche l’identità culturale e l’innovazione italiana. In linea con la natura “inclusiva” dei Giochi, che hanno coinvolto un vasto territorio, la Cerimonia di Chiusura sarà il culmine di un’esperienza che ha unito innumerevoli luoghi e comunità. L’Arena diventerà il punto di incontro di tutte le emozioni e le storie dei Giochi. Sarà il momento di celebrare il viaggio collettivo e l’entusiasmo dei territori ospitanti, lasciando un’eredità duratura di ispirazione e unità”.

Achille Lauro a Sanremo 2026

Dopo essersi esibito alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali, Achille Lauro raggiungerà Sanremo dove lo attende il Festival di Carlo Conti. Il direttore artistico della kermesse infatti ha scelto proprio il cantante romano come co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026.

Non è ancora chiaro cosa farà l’artista sul palco. Di certo presenterà, ma potrebbe anche esibirsi in un duetto con Laura Pausini che sarà presente in tutte le serate del Festival. Lauro ha un legame speciale con la kermesse dove, un appuntamento dopo l’altro, ha sempre lasciato il segno. Nel 2019 con la canzone Rolls Royce diede scandalo, dividendo il pubblico, l’anno successivo, in gara con il brano Me ne frego, fece discutere per i suoi look stravaganti. L’ultima apparizione risale al 2025 quando Achille ha presentato Incoscienti giovani, brano entrato nel cuore di tanti e diventato un cult.

“Comanda Carlo, io sono un umile conduttore, vedremo – ha detto -. Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione e poi con Carlo, dopo lo splendido festival dell’anno scorso con Incoscienti giovani, non potevo chiedere di meglio. Carlo è maestro, io sarò un passo indietro”.