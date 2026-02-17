Non solo sport, le coppie più belle sul ghiaccio delle Olimpiadi invernali di Cortina 2026
Non solo sport, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ci hanno regalato anche favole d'amore. Passioni, emozioni forti e una chimica innegabile: le coppie del ghiaccio ci hanno fatto sognare ed emozionare. In principio è stata Jutta Leerdam, pattinatrice di velocità sul ghiaccio che ha trionfato nello speed skating ottenendo la medaglia d'oro nei 100 metri. Le lacrime del suo fidanzato Jake Paul, seduto sugli spalti, hanno commosso tutti, diventando virali, così come il bacio che i due si sono scambiati subito dopo la vittoria.