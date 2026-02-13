Sanremo 2026, Carlo Conti al Quirinale: chi c’era con lui
Sanremo non è ancora iniziato ufficialmente, eppure quest’anno il Festival ha già regalato un momento destinato a restare nella memoria collettiva ovvero l’incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la squadra della kermesse. A guidare la delegazione c’erano Carlo Conti e Laura Pausini, volti simbolo di questa edizione, affiancati dagli artisti in gara, visibilmente emozionati e super eleganti, ovvero Leo Gassmann, Bambole di Pezza, Samurai Jay, Serena Brancale, Fedez, Marco Masini, Sal Da Vinci, Elettra Lamborghini, Arisa, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ditonellapiaga, J-Ax, Maria Antonietta e Colombre, TrediciPietro, Tommaso Paradiso e Dargen D’Amico. Carlo Conti, padrone di casa del Festival di Sanremo 2026, ha scelto per l'occasione un look all’insegna della sobrietà, ovvero un completo blu dalla linea pulita con giacca monopetto, camicia bianca con cravatta blu coordinata e pantaloni dal taglio classico.