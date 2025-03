Maria De Filippi e Paolo Bonolis, show ad Avanti un altro! By night, la proposta: “Una cosa mai detta”

Puro show: Maria De Filippi è stata ospite di Paolo Bonolis ad Avanti un altro! By night: la proposta sul "Trono Over" con Gemma e Tina

“È lei, è arrivata, spalancate le porte”. Vedere Maria De Filippi e Paolo Bonolis insieme in televisione è stato un regalo per la nostra generazione: due conduttori con cui siamo cresciuti, due conduttori di punta di Mediaset, ma soprattutto un feeling televisivo per cui chiediamo a gran voce un progetto insieme. Ad Avanti un altro! By night, Maria De Filippi ha anche fatto una “proposta” a Bonolis, ovvero lo ha invitato per una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Per conoscere Gemma, ma anche Tina.

Avanti un altro By night!, Maria De Filippi ospite da Paolo Bonolis

“Accomodati, questa è casa tua, no, questa è casa mia”. Così Paolo Bonolis ha accolto in studio Maria De Filippi, con in sottofondo la canzone Ohi Maria (per cui ha “rimproverato” gli autori di aver scelto il brano sbagliato, una piccola chicca). “Nessuno dice le cose in televisione, io invece ci tenevo, una cosa che vorrei dirti da tanto tempo”, ed è qui che Bonolis ha cantato E penso a te, con Maria che ha commentato in sottofondo la sua dedica in note.

Ma poi è arrivato il momento di Maria di dire una cosa, di farsi avanti e proporre un aggancio televisivo per Bonolis. “Posso dirti una cosa? Vorrei chiederti se fossi così gentile da partecipare a una puntata del Trono Over. Una sola puntata, perché so che c’è una persona che ne sarebbe felicissima, che è Gemma”. Ma non solo, perché ci sarebbe anche Tina Cipollari ad aspettare Paolo Bonolis. Che replica: “È troppo grande Mediaset, per due che come noi non sperano però si stan cercando”.

Un momento televisivo altissimo, in cui Avanti un altro! By Night si è trasformato anche, per pochi minuti, in C’è posta per te con “La Posta di Maria”: il gioco è andato avanti, Maria ha detto l’iconica frase “Questa è la storia di un regalo” e una persona tra il pubblico (e, in seguito, Luca Laurenti) ha imitato la passeggiata di Maria in studio quando racconta la storia.

Il feeling televisivo

L’ultima volta in televisione insieme a condurre? Ben 16 anni fa, al Festival di Sanremo 2009. L’ultima apparizione risale proprio a quel momento, quando Bonolis conduceva la kermesse e Maria lo aveva affiancato per la serata finale. Fatta naturalmente eccezione per lo Speciale Maurizio Costanzo Show, andato in onda nel 2024 dopo la scomparsa dell’amato conduttore.

Questo incontro tra Avanti un altro! By night con uno dei programmi più forti di Maria, ovvero C’è posta per te, non solo ha funzionato, ma ha spinto i telespettatori a chiedere di più. Magari una prima serata interamente condotta da Maria e Paolo insieme. “Dateci Maria e Paolo una volta a settimana e nessuno si farà male”, hanno scritto molti utenti su X.

“Una colonna della televisione italiana“, così l’ha salutata Bonolis, per poi scherzare sulle varie uscite dello studio, che portano tutte a uno dei programmi della De Filippi. Chissà se Bonolis prima o poi “accetterà l’invito” di fare un salto nel Trono Over: sarebbe di certo un bel colpo, considerando l’irriverenza del conduttore. Risate assicurate.