Chiara Ferragni, ortopedico archiviato: “Ora frequenta Silvio Campara”

Secondo Dagospia Chiara Ferragni starebbe vivendo una nuova storia d'amore: dopo Fedez avrebbe già dimenticato anche Andrea Bisciotti per un imprenditore in forte ascesa

Fonte: IPA Chiara Ferragni avrebbe già archiviato l'ortopedico Andrea Bisciotti: oggi starebbe frequentando Silvio Campara

Ancora cambiamenti nella vita di Chiara Ferragni. Dopo la separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale avrebbe già detto addio anche al giovane ortopedico Andrea Bisciotti, che ha frequentato per qualche settimana senza però mai confermare la relazione. Ora l’influencer avrebbe iniziato una nuova frequentazione, quella con Silvio Campara. Come sempre con la massima discrezione, rigorosamente lontana dai riflettori.

Nuovo fidanzato per Chiara Ferragni

A lanciare il gossip il sempre informato Dagospia: pare che Chiara Ferragni abbia chiuso la sua ultima liaison, a quanto pare non così importante, con l’ortopedico Andrea Bisciotti per iniziarne un’altra con l’ex modello e imprenditore in forte ascesa Silvio Campara. “Chiara, negli ultimi mesi, ha lenito il suo Viale del Tramonto con una scrupolosa riabilitazione per mano dell’ortopedico toscano Andrea Bisciotti. – si legge sul portale – Le persone più vicine alla biondina di Cremona sostengono, però, che Chiara avrebbe già dimenticato il bel fustacchione 31enne per “tornare” di prepotenza nella moda, settore a lei più familiare”.

“La Ferragni avrebbe infatti iniziato un’affettuosa amicizia con un imprenditore della moda in fortissima ascesa: l’ex modello belloccio Silvio Campara, ceo del brand di scarpe deluxe Golden Goose – aggiunge Dago – Campara è balzato agli onori delle cronache un mese fa per l’Ipo, annunciata, e poi stoppata, della società, che capitalizzerebbe 1,8 miliardi di euro”.

E infine: “Si vocifera che Campara, benché coniugato e bimbato, sia pronto a mollare tutto (e tutti) per andare in vacanza con l’ammaccatissima ex reginetta di Instagram…”. Per ora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati: la Ferragni è volata in Grecia con i figli Leone e Vittoria e le sorelle e i nipoti. La famiglia resta il suo punto fermo in questo periodo così turbolento.

Chi è Silvio Campara

Ex modello, Silvio Campara è nato a Lugagnano di Sona 45 anni fa. Proviene da una famiglia di artigiani: il padre faceva il pavimentista. Si è laureato alla Bocconi di Milano e durante gli anni dell’Università, parallelamente agli studi, si dava da fare come cameriere. Per un breve periodo ha lavorato come commesso per Alexander McQueen e poi nel commerciale di Giorgio Armani.

Dal 2018 è amministratore delegato di Golden Goose. L’azienda è stata fondata nel 2000 dai creativi Alessandro Gallo e Francesca Rinaldo. È stata venduta nel 2020 a Permira per una cifra vicina a 1,3 miliardi. Golden Goose realizza tutta la produzione in Italia, ma il suo principale mercato è rappresentato dagli Stati Uniti. Le sneakers sono il suo prodotto di punta, dalle quali ricava l’80% delle vendite.

Uno straordinario marchio di lusso “next-gen” che può essere considerato l’inventore della categoria delle sneaker di fascia alta. Negli ultimi anni, l’azienda è cresciuta molto velocemente grazie proprio al contributo del Ceo Silvio Campara e del suo eccellente team di manager. In realtà Campara è entrato in Golden Goose nel 2013 come direttore commerciale e solo cinque anni più tardi è stato promosso al vertice.

Insomma una vita spesa nel settore della moda, da sempre il pane quotidiano di Chiara Ferragni. Una passione in comune che ha sicuramente portato Silvio Campara e l’ex moglie di Fedez a legarsi sempre di più nell’ultimo periodo anche se ad oggi non è chiaro se questa amicizia speciale possa diventare qualcosa di più. Ad accomunare i due anche il fatto che siano entrambi già genitori e dunque siano portati a capire di più certe esigenze e meccanismi.