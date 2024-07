Tony Effe su Chiara Ferragni, Fedez e Giulia De Lellis: “Ora parlo io”

Fonte: IPA Tony Effe svela tutta la verità sui presunti flirt con Chiara Ferragni e Giulia De Lellis

Tony Effe ha fatto finalmente chiarezza sulla sua vita privata. Da mesi il rapper del momento, complice il successo della hit Sesso e samba, è al centro del gossip per dei presunti flirt. È stato avvistato a cena prima con Chiara Ferragni (e per questo si è parlato di un presunto litigio con Fedez), e poi con Giulia De Lellis. In realtà, però, il cantante 33enne è single e almeno per il momento non è alla ricerca del grande amore.

Tony Effe: tutta la verità su Chiara Ferragni, Fedez e Giulia De Lellis

Tony Effe ha chiarito in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che dietro il legame con Chiara Ferragni non si cela alcun risvolto sentimentale. “Solo un’amica”, ha assicurato l’artista, ex componente della Dark Polo Gang. E in merito ad una presunta litigata con il collega Fedez ha assicurato: “Ma va, figurati”. Non c’è alcun astio tra i due rapper.

Tony Effe ha definito anche Giulia De Lellis “solo un’amica”. I due erano stati paparazzati a cena insieme a Napoli e poi al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser lui le aveva ceduto con galanteria la sua giacca per coprirsi dal freddo. Solo un atto di gentilezza e nulla più (anche se si è vociferato di una scenata di gelosia da parte della De Lellis).

“Al momento non sono innamorato, lo sono stato. Arriverà, sto bene da solo, mi concentro sul lavoro”, ha assicurato Tony Effe, che in passato ha vissuto un’intensa storia d’amore con Taylor Mega. Una relazione tira e molla finita a causa di alcuni tradimenti dell’artista.

Tony Effe ha poi elogiato le sue doti da bravo ragazzo, contrariamente a quello che sembra trasmettere la sua immagine. “Magari passavo per violento, ma non lo sono. Ho fatto qualche rissa tempo fa, ma adesso ho 33 anni e capisco finalmente come funziona la vita. Magari ci sono arrivato tardi, però l’importante è crescere e migliorarsi. Non ho mai disprezzato le donne, mai. Con loro sono un principe”.

E poi, sempre sulla sua vita privata: “È difficile che io ci provi con una. Se la cosa viene da sola, bene, l’aspetto fisico che ti colpisce non è tutto. Cosa cambierei di me? Dovrei ridere un po’ di più, essere più ottimista. Non riesco a godermi quello che faccio, penso sempre a quello che verrà dopo”.

Tony Effe e la storia d’amore con Taylor Mega

Tony Effe ha vissuto un’intensa storia d’amore con Taylor Mega, durata dal 2019 al 2021 e con diversi tira e molla. Una relazione molto importante per entrambi e sbocciata dopo un messaggio del cantante su Instagram. Una passione travolgente: “Facciamo sesso cinque volte al giorno”, aveva detto all’epoca Taylor.

È finita definitivamente a causa di un tradimento di Tony, che aveva ammesso tempo fa: “Quando l’ho tradita, ho pianto confessando il tradimento perché sapevo che sarebbe stata la fine del nostro rapporto”. Mega, dal canto suo, ha rimarcato che “due egoisti non possono stare insieme”.

Durante una pausa dalla relazione con Taylor Mega, Tony Effe ha avuto una breve liaison con la top model Vittoria Ceretti, oggi legata a Leonardo DiCaprio.