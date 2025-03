Chiara Ferragni parla delle relazioni tossiche e precisa: “Ero veramente innamorata”

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ultimamente è sempre più attiva su TikTok, dove condivide brevi video (talvolta discussi). Uno degli ultimi si concentra sulle relazioni, una riflessione sugli amori “tossici” che dovremmo evitare – ma in cui spesso si cade, quasi inconsapevolmente -, cercando invece quelli alla Selena Gomez e Benny Blanco, che cita come esempio positivo. E mentre tra i commenti qualcuno collega le sue parole alla sua storia più importante, l’influencer chiarisce di non far alcun riferimento a Fedez.

Chiara Ferragni e gli amori “tossici”

“Ho guardato tante interviste a Benny Blanco e Selena Gomez e, come dice anche la mia amica Veronica [Ferraro, ndr], loro sono una green flag pazzesca – esordisce così Chiara Ferragni, nella sua riflessione sugli amori e le relazioni, condivisa su TikTok -. Il modo in cui lui la fa sentire amata, almeno sembra da questa intervista, è pazzesco, bellissimo. Giuro, auguro a tutte noi, a me in primis ma a tutte le persone, di avere sempre rapporti simili a quello. Perché sono veramente stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno valore e stanno con degli str***i, disumani che le trattano di m***a. Quindi manifestiamo tutti un amore come quello di Benny Blanco per Selena”.

Poi prosegue, con un “consiglio” per gli uomini: “E se per caso qualche uomo è arrivato alla fine di questo video, vi posso assicurare che non c’è niente di più sexy e cool dell’intelligenza emotiva. Se tu sei un uomo e hai intelligenza emotiva e rispetto per la tua donna, la ami, dimostri di amarla, non la prendi per il c**o, non la tratti da str***o, noi non vogliamo nient’altro, veramente. Peccato che in pochi riescano a capire questa cosa“.

Chiara Ferragni risponde ai commenti su Fedez

La riflessione dell’influencer e imprenditrice digitale si inserisce in un nuovo mood, che la vede esporsi sempre più a proposito di argomenti di questo tipo. Dopo aver preferito la via del silenzio – in cui gli unici “segni di vita” consistevano nel rispondere ove necessario (vedi il caso Corona) o condividere momenti inerenti principalmente ai suoi impegni di lavoro – la Ferragni dà come l’impressione di volersi togliere qualche sassolino.

Qualcuno ha pensato che le sue parole si riferissero alla propria esperienza personale. Facendo due più due, a Fedez e al loro matrimonio ormai naufragato. “Non parlo di Federico, ma di quello che sento da tante persone vicine a me e delle loro relazioni”, ha precisato la Ferragni rispondendo al commento di una follower e aggiungendo: “Io parlo per me stessa ed ero veramente innamorata“.

“In passato non fortunatissima in amore, ma romantica per sempre”, ha commentato ancora in un’altra risposta. Qualcuno, poi, ha scritto piccato: “Dicono tutte così e poi se non è tossico non lo vogliono perché annoia”, ma ancora lei ha risposto: “Spesso cerchiamo persone tossiche perché è quello a cui il nostro cervello è abituato”. “Prima amiamoci noi e poi troviamo qualcuno che ci ami allo stesso modo”, “Purtroppo nelle relazioni ognuno di noi ha fatto errori, spesso dipendenti dai traumi e insicurezze passate o da schemi sbagliati che continuiamo a ripetere”, altri due commenti dell’influencer.