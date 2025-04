Bye bye eye bags. La crema regina di TikTok che ti fa dire “ciao ciao” a borse e occhiaie

Addio a borse e occhiaie in soli 15 minuti? No, non è un'utopia, è l'effetto della crema effetto lifting e anti inestetismi del contorno occhi amata su TikTok e che è in sconto su Amazon

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Addio borse e occhiaie con la crema a effetto istantaneo in sconto

Vi è mai capito di svegliarvi dopo una serata all’insegna del divertimento e delle ore piccole, e di trovarvi con un viso non proprio riposato, in cui a spiccare non è il suo bel colorito roseo ma delle borse e occhiaie dalle tonalità scure che vi spengono l’incarnato e lo sguardo? Beh, anche senza dircelo sappiamo di esserci passate tutte, ma senza dover rinunciare a passare una bella serata con le amiche, ecco che arriva la soluzione a ogni vostro problema, un prodotto amato e virale su TikTok che vi farà dire addio a borse e occhiaie in soli 15 minuti!

La crema per dire addio a borse e occhiaie di IT Cosmetics

Una crema mirata che attenua questi due nemici dello sguardo, ma che allo stesso tempo rassoda e leviga il contorno occhi, agendo con un effetto lifting e come un rimedio efficacissimo per dire addio a borse e occhiaie e con il minimo sforzo possibile. Parliamo della crema Bye bye Under Eye Bags di IT Cosmetics, un prodotto pensato e formulato per trattare sia le forme più lievi che quelle più accentuate di borse e occhiaie sotto gli occhi.

Una crema dal finish trasparente e che è un vero toccasana per il contorno occhi.

Offerta IT Cosmetics Il tuo nuovo alleato beauty contro borse e occhiaie

Perché si formano e borse e le occhiaie

Quando si parla di borse e occhiaie, infatti, non si parla solo un possibile problema estetico del viso, ma di una “reazione” che il corpo ha per via di diversi fattori, che posson agire sia singolarmente che in simultanea.

Le occhiaie, per esempio, possono essere scatenate da cause come:

lo stress;

la mancanza di sonno e riposo;

l’insufficiente idratazione;

una predisposizione familiare;

l’esposizione prolungata ai raggi UV senza un’adeguata protezione;

un accumulo di melanina;

allergie;

ecc.

E fino anche al fisiologico invecchiamento della cute (che parte già verso i 25-30 anni).

Le borse sotto gli occhi, invece, sono causate da un ristagno di liquido nella parte inferiore del contorno occhi, ma anche da un accumulo adiposo e da un cedimento dell’elasticità della pelle, tutti fattori che dipendono a loro volta da:

invecchiamento della cute;

stili di vita poco regolari, come il dormire poco, il fumo, una dieta troppo ricca di sale, il consumo di alcolici;

allergie o esposizione all’inquinamento;

predisposizione genetica;

eventuali patologie del fegato (che vanno però indagate con un medico);

ecc.

Cause che possono influire negativamente sulla formazione di borse e occhiaie sotto gli occhi.

Come agire e perché usare la crema di IT Cosmetics

Oltre a correggere lo stile di vita, aumentando le ore di sonno e di riposo, mangiare più sano e meno salato o ricordarsi di bere almeno due litri di acqua al giorno, ecco che per ovviare al problema potete optare per un rimedio a uso topico, e la crema di IT Cosmetic è davvero quello che fa per voi.

Una crema per il contorno occhi che dura tutto il giorno, super confortevole sulla pelle e che non si vede una volta applicata, grazie alla sua formulazione trasparente che si uniforma alla cute.

Un prodotto che agisce con un effetto lifting temporaneo e che riduce in modo istantaneo l’aspetto delle borse e delle occhiaie sotto gli occhi, in soli 15 minuti dall’applicazione! Un trattamento d’urto quindi, e che non a caso si chiama Bye Bye Under Eye Bags, utile ad attenuare, rassodare e levigare il contorno occhi in modo temporaneo ma efficace.

Offerta IT Cosmetics La crema per dire addio a borse e occhiaie

Come si utilizza la crema

E che è anche facilissima da usare. Per prima cosa è bene sapere che non serve utilizzare molto prodotto, ma vi basta una piccola quantità, proprio come fareste con un qualsiasi contorno occhi, da applicare sulla pelle pulita e asciutta, dopo la detersione, il tonico e il siero viso.

Una volta fatto, dovrete fare un leggero massaggio alla parte, passando le dita dall’angolo interno degli occhi e andando verso l’esterno, per due o tre volte, ma senza premere la pelle. Poi, dovrete picchiettare il prodotto con le dita, sfumandolo verso l’esterno del contorno occhi, passando delicatamente e senza sfregamenti.

Infine, lasciate agire la crema per qualche minuto, evitando di strizzare gli occhi fino a che non si sarà assorbito perfettamente, in circa 15 minuti dall’applicazione. Et voila, la vostra crema per dire addio alle borse e le occhiaie è già in funzione per farvi ritrovare lo sguardo fresco a cui siete abituate e con un effetto che dura tutto il giorno.

Certo, per risolvere il problema è lo stile di vita che deve essere corretto e a cui prestare attenzione, ma questo è un bene in ogni caso. Un accorgimento che dona benessere al corpo e alla mente a prescindere dagli inestetismi della pelle. Ma se avete bisogno di un rimedio immediato che ridoni luce e vitalità al vostro sguardo, la crema di IT Cosmetics Bye Bye Under Eye Bags, è la soluzione migliore da provare adesso. Un trattamento per il contorno occhi che trovate in sconto su Amazon e che vale la pena testare, per ritrovare la freschezza del vostro sguardo e per sfoggiare un beauty look impeccabile.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram