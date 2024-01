L'attacco di Morgan ad Amadeus, giunto al suo quinto Festival di Sanremo consecutivo: "Non può farsi mettere i piedi in testa in questo modo"

Manca un mese all’inizio del Festival di Sanremo, e come di consueto non possono non esserci le prime polemiche. Dopo l’intervista di Amadeus, conduttore e direttore artistico giunto alla sua quinta edizione consecutiva, Morgan ha scelto di tornare a commentare le sue dichiarazioni nella chat con la stampa che aveva creato in concomitanza con il suo licenziamento a X Factor. L’astio è tutt’altro che placato, e c’è stato spazio persino per menzionare Fedez e il Caso Pandoro Balocco-Ferragni.

Morgan contro Amadeus per Sanremo

Pochi giorni fa Amadeus ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, dove ha specificato che la politica deve rimanere fuori dalla kermesse. “Il Festival è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza. Dichiaro per chi faccio il tifo, non ho mai dichiarato per chi voto. Se sono stato attaccato da destra e da sinistra vuol dire che sono una persona libera. Quando prendo una decisione penso solo al bene del programma, non a farmi delle amicizie che possono tornarmi utili. Mai fatto nella vita, non comincio a farlo a 61 anni”.

Non è dello stesso parere Morgan – al secolo Marco Castoldi – che ha scelto di riprendere la chat dedicata alla stampa, creata per commentare il licenziamento da X Factor, per lanciare una vera e propria frecciatina al conduttore. “Finché Sanremo sarà occupato ossessivamente da Amadeus e nessuno reagirà parlare di spettacolo è ridicolo. (…) Il Festival di Sanremo è un concentrato di interessi economici e culturali, deve per cui essere rivendicato dal governo. Non può farsi mettere i piedi in testa in questo modo”. E ha aggiunto: “Cosa bisogna fare? Assoldare degli investigatori privati per scoprire delle magagne e buttarlo giù? Non basta la sua evidente mancanza di competenza? Che poi la competenza è un dato soggettivo”.

Amadeus verso il sesto Sanremo

Il commento di Morgan non è del tutto casuale, dal momento in cui, sempre nel corso dell’intervista, Amadeus ha ammesso di non escludere del tutto la conduzione della sesta edizione consecutiva del Festival di Sanremo (con grande ironia di Fiorello). “Portiamo a casa il quinto poi ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto”. Ha anche aggiunto che, per una questione di rispetto, il giorno dopo discuterà con la Rai il da farsi, per affrontare il tema nel modo migliore possibile. In molti, però, come Dagospia, danno per scontata la sua presenza, visto che raccogliere il testimone non è così facile: al di là del gradimento, Amadeus ha riportato il Festival ai fasti di un tempo, ottenendo share e successo e conquistando persino la fascia di pubblico più complessa: i giovani.

La stoccata a Fedez e Chiara Ferragni

Sempre nella chat, Morgan ha anche trovato il modo di lanciare una vera e propria stoccata nei confronti di Fedez e Chiara Ferragni. Riferendosi al suo allontanamento da X Factor, ha detto: “Ricordo a tutti che sono stato licenziato per via della competenza, su volere di chi faceva panettoni griffati“. L’ex giudice non ha perso l’occasione di esprimere il suo dissenso. A dicembre 2023 Francesca Michielin, conduttrice del programma, ha dichiarato di avere una profonda stima di lui, artisticamente parlando. “Ho imparato a scindere gli artisti dalle persone”, e ha smentito di essere stata colpita dietro le quinte con un paravento.