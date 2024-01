Amadeus: “Politica resti fuori da Sanremo”. E risponde alle previsioni di Paolo Fox

Ad un mese dall’apertura del sipario, Sanremo 2024 è già sulla bocca di tutti. Un appuntamento atteso, sognato e pregustato attraverso l’ascolto degli artisti in gara. Al centro della scena, giustamente, Amadeus e il suo lavoro. Si tratta del quinto Festival di seguito per il conduttore, segno di fiducia completa da parte della direzione Rai rispetto alle edizioni passate, innegabilmente di grande successo. 40 anni di carriera, uno stile pacato e il sorriso sempre pronto a stemperare le situazioni “pericolose”: ecco le chiavi vincenti del suo successo su Rai 1. Capacità necessarie perché si sa, sul festival si puntano gli occhi di tutti e le polemiche non mancano mai. “Ama” ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, in cui ha rivelato alcuni retroscena e ha parlato del futuro, suo e del Festival. Il conduttore ha commentato anche il caso Chiara Ferragni e le indagini sulla beneficenza sui suoi prodotti.

Sanremo 2024, Amadeus: “Politica resti fuori”

Amadeus sul Festival di Sanremo 2024 ha le idee chiare. Innanzitutto sul ruolo della politica e sul come affronterà le, inevitabili, polemiche. In effetti chi più di lui, arrivato alla sua quinta kermesse consecutiva ed eguagliando così il record di Mike Bongiorno e Pippo Baudo può avere le giuste dritte per affrontarlo al meglio? La politica “deve stare lontana da Sanremo”. Parole che si leggono in una lunga intervista a La Repubblica e che sono volte a spegnere le voci di intrusioni “totalitarie” del Governo all’interno della produzione Rai, smentite pochi giorni fa dalla stessa Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno svoltasi il 4 gennaio.

“Francamente – era stata la risposta della premier – le accuse di Rai come Telemeloni fatte da una sinistra che in passato con il 18% dei consensi esprimeva il 70% di posizioni in Rai… Facciamo un lavoro di riequilibrio”. Amadeus fa da contraltare alle parole di Giorgia Meloni, ma dando un suo, personale e fermo, punto di vista: “Il festival è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza. Dichiaro per chi faccio il tifo, non ho mai dichiarato per chi voto. Se sono stato attaccato da destra e da sinistra vuol dire che sono una persona libera. Quando prendo una decisione penso solo al bene del programma, non a farmi delle amicizie che possono tornarmi utili. Mai fatto nella vita, non comincio a farlo a 61 anni“.

È difficile però pensare a un Festival, con i suoi ospiti e protagonisti, a-politico. Non perché sia stato o possa essere palcoscenico di specifici partiti, ma perché se Sanremo è teatro, e il teatro è da sempre luogo di discussione e disquisizione, come può il Festival non avere un valore politico nel più ampio dei suoi significati? I messaggi veicolati nel monologhi, nelle canzoni e negli sketch portano sul palco la società così come la viviamo dal piccolo schermo. Mettono in moto ragionamenti e discussioni al bar e sul luoghi di lavoro. Motivo per il quale è anche difficile immaginare un Sanremo senza polemiche: “Non può esistere – rivela ancora Amadeus nell’intervista a La Repubblica – Me lo disse Pippo Baudo durante un famoso pranzo in cui mi diede preziosi consigli che mi aprirono gli occhi: ‘Ricordati che le polemiche faranno parte di Sanremo, se non ci saranno, non sarà festival‘. Non sono fatto per la polemica caratterialmente, ma sono Swiffer, le attiro senza cercarle. Sono 5 ore di diretta, può succedere qualunque cosa. Ma ho anche capito che la polemica, con la velocità con cui arriva, si spegne”.

Amadeus, sesto Festival in vista? La risposta a Paolo Fox

Il Festival di Sanremo 2024 sarà l’ultimo di Amadeus? A predire una possibilità di futuro del conduttore nella kermesse musicale, l’astrologo Paolo Fox nella puntata speciale di Affari Tuoi abbinata alla Lotteria Italia. Nell’analizzare il segno della Vergine, che è proprio il segno di Amadeus, Paolo Fox ha detto: “Le vie del Signore sono infinite. Grandi cambiamenti che sorprenderanno tutti. Vediamo se ci sarà il sesto”. Il riferimento viene colto immediatamente da Amadeus: “Noooo, ma non parliamo di Sanremo!”.

A rispondere in modo più concreto alle previsioni di Paolo Fox è lo stesso Amadeus nell’intervista rilasciata a La Repubblica: “Portiamo a casa il quinto. Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema“.

“La svista non è permesso”: Amadeus su Chiara Ferragni

“Provo dispiacere per chi vive questa situazione”, ha dichiarato Amadeus nel corso dell’intervista a La Repubblica parlando della bufera di indagini che ha colpito Chiara Ferragni. L’influencer era stata co-conduttrice del Festival nel 2022 e la sua presenza aveva scatenato molte polemiche.

Amadeus ha quindi commentato il caso Ferragni-Balocco dicendosi dispiaciuto “per chi vive questa situazione. Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello, la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva: ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti. Non puoi permetterti di fare nessun errore'”.