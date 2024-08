Fonte: IPA Richard Gere

Richard Gere compie 75 anni, è ufficialmente un gilf (termine che non tradurremmo per volgarità, chi sa sa). Sette decenni e mezzo da sex symbol, uno di quelli che non capisci se è più bello o più affascinante. Se ti piace per il ciuffo folto e la mascella squadrata o per la camminata marziale e i pensieri profondi. A ognuno per motivi diversi, ma alla fine piace a tutte. Persino ad alcune delle donne più famose e ammalianti di Hollywood. Nel giorno del suo compleanno, ripercorriamo l’intensa vita d’amore di Richard Gere, meglio di qualsiasi film abbia mai interpretato.

I folli Anni ’70 e la passione per Diana Ross

Oggi buddista, ambientalista, tutto casa chiesa e centro per la raccolta differenziata, c’è stato un tempo però in cui Richard Gere era uno scatenato festaiolo. E, ancora giovane promessa, consumava le suole sulla pista del mitico Studio 54 a New York. Al suo fianco, la già iconica Diana Ross, la sua prima fidanzata famosa – famosissima.

Fonte: Getty Images

Archiviata l’esperienza con l’icona del rock, Gere – che nel frattempo ha iniziato ad affermarsi ad Hollywood – conosce e si innamora della pittrice brasiliana Sylvia Martins. Una delle donne più importanti della sua vita: è con lei che compirà il viaggio in Nepal che lo porterà, dopo aver conosciuto il 14esimo Dalai Lama, a diventare un tibetano buddista praticante.

Richard Gere e Cindy Crawford: la coppia più bella di Hollywood

Fonte: Getty Images

Tra la fine degli Anni ’80 e l’inizio dei ’90, al fianco di Richard Gere c’è un’italiana: la modella e attrice Dalila Di Lazzaro. La loro storia dura due anni, poi l’attore (ormai sex symbol) volta pagina. E inizia un nuovo capitolo, il più famoso nella storia sentimentale di Gere. Prima una breve relazione con la collega Penelope Mildford. Poi arriva Cindy Crawford. Lei ha 25 anni ed è una delle top model più in voga del momento, lui di anni ne ha 17 di più ed è lo sguardo più magnetico di Hollywood. Insieme sono belli da togliere il fiato. Si sposano a Las Vegas, si amano, si odiano e, tre anni dopo (nel 1995) si lasciano per non reincontrarsi mai più. Nell’autobiografia scritta per i suoi 50 anni, la modella ha raccontato che oggi lei e Richard sono “due estranei”.

I flirt segreti con Uma Thurman e Kim Basinger

Fonte: IPA

Non c’è niente di ufficiale, ma stando a quanto successivamente affermato dall’ex marito Ron Snyder-Britton, sembra che – conosciutisi sul set del thriller No Mercy – Richard Gere e Kim Basinger abbiano condiviso una folle passione segreta. Un gossip a dir poco succoso, mai confermato dai diretti interessati. Sullo schermo, però, la chimica è innegabile.

Altro mistero è quello della storia tra Gere e Uma Thurman. Oggi i due sono grandi amici e li si vede spesso scherzare spensierati agli eventi ufficiali. Intensa passione raffreddatasi in rapporto fraterno? Loro non lo hanno mai ammesso, ma pare che sia stata proprio Uma a consolare Richard dopo il burrascoso divorzio da Cindy Crawford.

Il primo figlio con Carey Lowell e il matrimonio con Alejandra Silva

Se con Uma Thurman il flirt è leggenda metropolitana, fu più che reale l’amore che legò Richard Gere alla collega Carey Lowell, conosciuta a metà degli Anni ’90 e sposata nel 2002. Dalla loro unione è nato, nel 2000, Homer James, il primo figlio dell’attore. Un grande affetto, che però non ha retto alle differenze degli stili di vita (dedito alla meditazione lui, patita di mondanità lei). I due hanno divorziato, dopo 11 anni di matrimonio, nel 2013.

Fonte: IPA

Oggi Richard Gere è sposato con Alejandra Silva, più giovane di lui di 34 anni. Lei è figlia dell’imprenditore che possiede – tra le altre cose – la squadra del Real Madrid. Si sono conosciuti a Positano, mentre l’attore soggiornava in un albergo di proprietà della famiglia Silva. A Vanity Fair lui ha raccontato che, al primo incontro, lei non aveva idea di chi lui fosse (seppur si fa fatica a credere che Alejandra non avesse mai visto Pretty Woman). Innamorati e affiatati nel loro attivismo, il loro amore ha reso Gere di nuovo papà, attempato genitore di Alexander e James, 5 e 4 anni.

Da Julia Roberts a Barbara Streisand: tutti gli amori di Gere

Meglio di lui soltanto quel rubacuori di Marlon Brando. Abbiamo raccontato delle storie più importanti, ma l’almanacco sentimentale di Gere è lungo e sfavillante. Pare che l’attore abbia conquistato dive del calibro di Barbara Streisand e Julia Roberts. Che abbia avuto un flirt con Priscilla Presley e, ancora, sia stato fugacemente assieme alla showgirl indiana Padma Lakshmi, la gioielliera Tina Chow, la produttrice cinematografica Dawn Steel, la doppiatrice Laura Bailey e le attrici Carole Mallory e Barbara Carrera.