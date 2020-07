Ornella Muti splendida su Instagram: il tradimento con Celentano è dimenticato

editato in: da

Ornella Muti: la sua vita in foto, tra cinema, amori e passioni

Ornella Muti ha repostato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme al figlio, Andrea Fachinetti. Lo scatto, ripreso dalla pagina social del Fanclub dell’attice, risale al 2011 quando i due sfilarono sul red carpet del Film Festival di Roma.

Mentre sui social la Muti è spesso in compagnia della figlia Naike Rivelli che non di rado condivide foto conturbanti della madre, rivelandone il fisico perfetto come il nudo artistico con le luci, più raramente si mostra col figlio. Questa foto-omaggio è un incanto: Ornella e Andrea sono bellissimi e affascinanti. E i fan commentano su Instagram: “Qui con un cavaliere davvero speciale”, “Tu cara Francesca sei bellissima e tuo figlio è un uomo spettacolare. Siete una famiglia di una bellezza rara”, “Mamma quanto siete belli“.

Lo scatto mette in ombra le rivelazioni, ritornate a galla recentemente, sul tradimento con Adriano Celentano, avvenuto proprio quando Ornella frequentava Federico Fachinetti, suo marito dal 1988 al 1996, da cui ha avuto Carolina e appunto Andrea.

La scintilla tra Adriano Celentano e Ornella Muti scattò sul set di Innamorato pazzo nel 1981 (i due hanno girato insieme anche il film Il bisbetico domato) e rimase segreta fino a qualche anno fa quando a raccontarla fu il Molleggiato. Successivamente in una intervista al Messaggero, l’attrice ha voluto far di nuovo chiarezza, dando la sua versione dei fatti e precisando che quella è stata l’unica infedeltà della sua vita.

A parlare della relazione clandestina tra Celentano e la Muti, fu anche Claudia Mori, moglie di Adriano che in un certo senso si è addossata la colpa di quanto accaduto, affermando che quella del marito fu una reazione al modo in cui lei lo trattava: “Si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore c’era sempre fra lui e me, fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente”.

Oggi Ornella Muti è più bella che mai e a 65 anni in shorts è uno schianto. Mentre in un’altra recente intervista al Messaggero ha ricordato il suo passato di attrice da fotoromanzi e su Celentano nemmeno una parola.