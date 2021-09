GF Vip, le lacrime di Alex Belli e la furia di Soleil: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il GF Vip (forse) è finalmente iniziato. Alfonso Signorini ha schierato un cast variegato, carico di personaggi nuovi e di vecchie glorie, ma le dinamiche tipiche del reality show stanno facendo fatica a decollare. A tenere banco è ancora Katia Ricciarelli, delusa per il comportamento di alcuni dei suoi compagni e Manuel Bortuzzo, che sembra essersi definitivamente avvicinato alla principessa Lulù Selassié.

Eppure, non sono mancati i momenti emozionanti, quelli che trainano il racconto che attende ancora di essere sviluppato a dovere. Stiamo conoscendo un Alex Belli completamente diverso da quello che avremmo immaginato, mentre Soleil Sorge ha già innescato quella buona dose di scontro senza la quale non esisterebbe il GF Vip. In questo turbinio di eventi, quindi, c’è sicuramente qualcosa che vi siete persi. A cominciare dall’eliminazione di Tommaso Eletti, primo a uscire dalla Casa. Vediamo insieme cos’è successo al Grande Fratello.

Le lacrime di Alex Belli

Una personaggio nuovo, che si sta dimostrando molto diverso dalle apparenze e da quello che aveva mostrato in tv. Alex Belli è l’uomo del gruppo, quello che concilia e che argomenta, dimostrando senza timore tutte le sue fragilità. Nonostante sia ancora parecchio ingabbiato nel suo personaggio e fatichi a sciogliersi sotto alcuni aspetti, Belli ci ha sorpresi commuovendosi per il suo desiderio di paternità che non ha ancora realizzato. L’attore, che ha sposato Delia Duran nell’estate del 2021, vorrebbe provare la gioia di stringere tra le braccia un figlio e per questo si commuove. È anche capace di grandi passi nei confronti dei suoi compagni e, in particolare, di Katia Ricciarelli alla quale ha chiesto perdono per averla definita “ottusa” durante un gioco imposto dal programma.

La furia di Soleil

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sono stati insieme e, per chi non l’avesse ancora colto, la loro storia non è affatto finita bene. La ex coppia ha continuato a parlare del proprio rapporto in maniera quasi dimenticandosi di tutto il resto. E, nella puntata del 24 settembre, la bomba Soleil è definitivamente esplosa. La sua reazione, scatenata dalle parole di Antinolfi sulla sua famiglia, è stata a dir poco teatrale e con un pianto senza lacrime che ha lasciato perplesso il pubblico: “Non ho intenzione di umiliarti, ma sono davvero ferita, non devi permetterti di parlare di mio padre”. Dopotutto, la puntata è stata piuttosto Soleil-centrica, con le sue compagne che l’hanno addirittura definita “maleducata”. Com’era lecito aspettarsi, lo stile di Alfonso Signorini non si smentisce mai.

Il primo bacio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. L’interessamento di Lulù Selassiè per Manuel Bortuzzo è apparso chiaro fin dal principio, soprattutto da parte di lei che non ha avuto timore a dimostrarsi presa dalla dolcezza del campione di nuoto. E la sua perseveranza è stata premiata. Finalmente, dopo giorni, anche da parte di Manuel si è aperto uno spiraglio e sono scattati i primi baci teneri sotto le coperte. Il loro futuro rimane nelle mani del tempo.