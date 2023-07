Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di nuovo vicini: la prima vacanza insieme (da separati)

Lo avevano detto che non avrebbero modificato le loro abitudini, continuando a essere una famiglia unita, e così è stato: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno deciso di partire alla volta di Formentera per concedersi una vacanza insieme ai loro figli, la prima da quando hanno annunciato al mondo la loro separazione.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ancora vicini per la famiglia: la prima vacanza da separati

Quando avevano annunciato la loro separazione avevano spiegato che la loro famiglia sarebbe rimasta unita e che poco o niente sarebbe cambiato per i loro figli. E c’è da dire che (almeno fino a ora) hanno mantenuto la parola data: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, anche se quasi divorziati, hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax insieme alla loro famiglia proprio come un tempo.

Lo dimostrano le numerose foto della produttrice pubblicate su Instagram, che immortalano i momenti di spensieratezza e leggerezza della loro vacanza a Formentera. Insieme a lei e al conduttore, che ha atteso la fine delle riprese della prossima edizione Ciao Darwin! per concedersi una pausa, i tre figli, il giornalista Gabriele Parpiglia e Roberto Cenci e altri amici.

Giornate all’insegna del divertimento per la loro famiglia: anche se i due ex coniugi non si sono fotografati mai insieme, Paolo è apparso chiaramente nelle storie di Instagram dell’ex moglie, che in questo modo ha voluto sottolineare che la decisione di separarsi non ha influito sulla vita familiare, per entrambi da sempre una priorità.

Ancora una volta la coppia ci ha dimostrato grande intelligenza nell’affrontare la separazione – grazie a un legame rimasto saldo nel tempo, nonostante tutto – che di certo ha rappresentato una scelta complessa e dolorosa, senza rinunciare ai momenti insieme.

L’annuncio della separazione

Dopo settimane di indiscrezioni e voci sempre più insistenti, lo scorso giugno Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la loro separazione. La notizia non è certo arrivata come un fulmine a ciel sereno, sebbene la coppia avesse cercato in tutti i modi di smentire i pettegolezzi sul loro conto.

“Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua – aveva spiegato il conduttore ai microfoni di Vanity Fair -. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro“.

Consapevoli che qualsiasi rapporto può mutare nel tempo, Sonia e Paolo hanno voluto sottolineare che non è stata una decisione facile, ma una scelta fatta per il bene dei figli e nel rispetto di un legame importante, che si è trasformato.

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”. E avevano aggiunto: “Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente”.