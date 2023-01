“GF Vip”, salta il rientro di Antonino Spinalbese? L’inconveniente sulla convalescenza

Antonino Spinalbese è fuori dalla Casa del GF Vip da qualche giorno. L’ex di Belen Rodriguez ha dovuto interrompere la sua avventura all’interno del loft di Cinecittà per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale. Il suo rientro in gioco è però in forse, probabilmente rimandato per un inconveniente legato alla convalescenza. Vediamo cosa potrebbe succedere nella puntata del 9 gennaio.

GF Vip, perché a rischio il rientro di Antonino Spinalbese

Sarebbe dovuto tornare dai suoi compagni nella seconda puntata del 2023, ma sembra che qualcosa ne abbia ritardato il rientro. Antonino Spinalbese è stato ricoverato per un problema di salute, ma pare che siano insorti altri problemi. A riportare l’indiscrezione sono stati Amedeo Venza e Deianira Marzano, che mettono in dubbio la regolare riammissione del concorrente che ha fatto il suo ingresso il 19 settembre 2022.

I due esperti di gossip ritengono, addirittura, che l’ex hairstylist sia vicino al ritiro definitivo. Eppure, durante il collegamento con Alfonso Signorini del 2 gennaio, Antonino era apparso in perfetta forma e pronto a rientrare in partita. Dalla produzione non sono arrivate conferme ma nemmeno smentite: di certo non si è proprio parlato di un’esclusione senza appello, soprattutto perché Spinalbese è uno dei concorrenti più forti di quest’edizione del GF Vip.

GF Vip, il ritorno di Sonia Bruganelli

È mancata per due puntate ma la sua assenza si è fatta sentire. Sonia Bruganelli è volata negli USA per trascorrere qualche giorno in famiglia e per conoscere il nipotino Sebastiano – nato dall’amore tra Stefano Bonolis (figlio di Paolo) e la moglie Candice – oltre che per prendersi un momento di pausa dal lavoro che riprende con Avanti un altro dal 9 gennaio su Canale5.

I suoi sostituti, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, hanno cercato di tenere alto il suo nome ma al pubblico è mancata lei, sebbene Orietta Berti si sia difesa bene pure in sua assenza. La poltrona da opinionista è quindi pronta: il suo 2023 televisivo riparte così alla grande.

GF Vip, un’edizione segnata dalle polemiche

Dimenticato il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge (tornata come opinionista), il GF è ricominciato dalla fortissima polemica montata intorno a Marco Bellavia. Si è parlato di bullismo, di salute mentale e di branco, con il gruppo che si è accanito nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam e che ne ha causato l’immediato ritiro. Squalifica immediata per Ginevra Lamborghini, considerata la maggior colpevole (“Si merita di essere bullizzato”, aveva detto) mentre il pubblico ha voluto fuori Giovanni Ciacci.

I provvedimenti contro i concorrenti non si sono fermati, con un televoto flash senza precedenti aperto per Elenoire Ferruzzi, eliminata dal pubblico per i comportamenti non idonei tenuti nei confronti di Nikita Pelizon.

L’ingresso dei nuovi Vipponi avrebbe inoltre dovuto sconvolgere gli equilibri ma il racconto è rimasto fermo alle prime settimane, i protagonisti sempre gli stessi, le dinamiche legate ai pochi che hanno saputo distinguersi. La finale è attesa per aprile, secondo indiscrezioni, ma gli argomenti latitano. La speranza è che il nuovo anno possa portare interessanti novità.