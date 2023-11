Un lavoro alla radio, un passato nel basket e una quantità innumerabile di muscoli e tatuaggi. Ecco chi è, cosa fa e perché è destinato a conquistare gli spettatori, Mario Cusitore. Arrivato nella puntata di martedì 28 novembre a Uomini e Donne per corteggiare la tronista Ida Platano.

Mario Cusitore: chi è il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne

Nella consueta puntata pomeridiana del famoso dating show Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi ha accolto in studio quattro nuovi corteggiatori, arrivati con l’intento di conquistare il cuore della tronista Ida Platano. Di questi, uno si è fatto notare in particolar modo. Il suo nome è Mario Cusitore: un aitante moro arrivato dal sud Italia.

Cusitore non è un nome noto, eppure lambisce da anni il mondo dello sport e dello spettacolo. Il giovane napoletano vanta alle spalle un passato da giocatore di basket professionista, passato a indossare la maglietta di diverse squadre italiane in campioni differenti, dalla promozione alla D fino alla serie C2.

Appeso al chiodo il pallone, Mario Cusitore ha trovato lavoro come speaker radiofonico nell’emittente Radio Kiss Kiss, professione che svolge tutt’ora. Nonostante la bella voce, però, lui punta tutto sul fisico. Grande appassionato di palestra (come si può notare anche dal suo profilo Instagram) passa il proprio tempo libero ad allenarsi. E ama ornare i grandi muscoli con vistosi tatuaggi.

Single, mai stato sposato e senza figli, si definisce però un uomo di casa, e la famiglia è uno dei suoi valori più grandi. Presentadosi alla tronista Ida, ha raccontato: “Guardavo il tuo video, non conosco nulla di te. Ho visto solo qualcosa. Ciò che mi ha colpito è la tua dedizione. Dal video, ti preoccupavi di tuo figlio e di una persona importante vicino a lui. Conservi ancora questo valore che, qualche volta, va perso. Spero di poter restare qui”.

La genuinità dimostrata dal nuovo cavaliere e il garbo dimostrato verso il figlio hanno convinto la tronista a concedergli il permesso di unirsi alla sua vasta schiera di corteggiatori televisivi.

Ida Platano, ancora alla ricerca di quello giusto

Chissà se Mario Cusitore sarà finalmente quello giusto per Ida Platano. La dama era arrivata nel trono over di Uomini e Donne già nel 2017, quando conobbe e si innamorò del cavaliere Riccardo Guarnieri. La coppia partecipò anche al reality Temptation Island ma non resistette alle tentazioni. Così, di nuovo single, Platano tornò nel salotto di Maria De Filippi e iniziò una relazione con Alessandro Vicinanza. Anche stavolta andata male, Ida è tornata di nuovo a Uomini e Donne, stavolta però nel ruolo ufficiale di tronista.