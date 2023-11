Ritorno al passato per Uomini e Donne. Non solo il ritorno di Ida Platano, con Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza più agguerriti che mai

Si è aperta una nuova era a Uomin e Donne. Maria De Filippi ha infatti presentato la già annunciatissima tronista: Ida Platano. Il suo non è stato però il solo “volto storico” della trasmissione e tornare in studio. Spazio anche ad Armando Incarnato.

Un po’ come nelle soap opera che sopravvivono da numerosi anni, a volte è necessario non guardare al nuovo ma ridare lustro al vecchio, che ha ampiamente dimostrato di toccare corde sensibili nel pubblico.

Ida Platano sul trono

La presenza di Ida Platano in studio ha rapidamente scombussolato gli equilibri, spesso fragili, di Uomini e Donne. Maria De Filippi si è dimostrata decisamente felice all’idea di ripartire con lei e pare dello stesso parere Gianni Sperti: “Segna la storia di Uomini e Donne. Fa tutto strano”.

I fan hanno seguito a distanza, con grande attenzione, la sua storia con Alessandro Vicinanza, che non è di certo terminata nella maniera sperata. Ida Platano ci tiene a precisare come sia stato lui a chiudere. Spazio poi a un brevissimo riferimento a Riccardo Guarnieri, ex storico dell’attuale tronista. “Mi risulta sia fidanzato”, ha così sbrigato la faccenda, rapidamente, la padrona di casa.

Fonte: Ufficio Stampa

Per la prima volta seduta sul trono, con dinanzi a sé una lunga stagione colma di ammiratori. Per quanto riguarda l’età, Maria ha precisato come saranno tutti under 40, ma non troppo. Diciamo dei quasi quarantenni, insomma. In vista di un “appuntamento al buio”, si sono presentati in studio Salvatore, Alessio, Mattia e Andrea. Quasi tutti personal trainer e ben calati nel mondo del fitness, tranne Mattia, che è un imprenditore. Con un ballo, nello specifico con Andrea, ha avuto inizio il trono di Ida Platano.

Il ritorno di Armando Incarnato

È tempo di importanti ritorni a Uomini e Donne, che riaccoglie anche Armando Incarnato. Tante le polemiche che lo hanno visto protagonista in passato. Ora però spiega: “Non stavo bene, ma non sono tornato come un agnellino”.

Ha fatto ritorno da un “periodo di vacanza” e, a sorpresa, ha chiesto di ballare proprio con Ida Platano: “Abbiamo un conto in sospeso”. È subito tempo di grandi intrecci, polemiche e gossip, dunque.

Non è un agnellino e lo ha rapidamente dimostrato, cimentandosi in una polemica rovente con Aurora Tropea. Su di lui erano circolate numerose voci, dopo l’addio al programma. Secondo molti era stato tranciato dalla nuova linea di Pier Silvio Berlusconi, che ha dichiarato battaglia al trash, per quanto possibile. Su Instagram, lui spiegò con rabbia: “Il tempo è galantuomo. Non avete rispetto di niente e nessuno. A tempo dovuto, non avrò rispetto di niente e di nessuno”.

L’ultimo confronto con Alessandro Vicinanza

Come detto, è tutto finito tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza ma, com’era facile prevedere, Maria De Filippi ospiterà il loro ultimo confronto. Durante le registrazioni del programma, l’ex corteggiatore avrebbe trovato spazio nel parterre maschile.

Stando alle anticipazioni proposte da Lorenzo Pugnaloni, ci sarebbe già stata anche un’accesa discussione. Lui pare a caccia di chiarimenti, il che avrebbe scatenato un litigio particolarmente duro. A prendere parte alla scena anche Roberta, che in passato è uscita con Vicinanza.