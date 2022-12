Veronica Peparini torna da Maria De Filippi. La foto che smentisce le polemiche

Fonte: IPA Veronica Peparini e Maria De Filippi di nuovo insieme

Lo studio di Amici vede il gradito ritorno di una delle colonne portanti del talent show, perlomeno fino all’anno scorso. Veronica Peparini è tornata a casa, nel programma che l’ha vista crescere e realizzarsi professionalmente, dove ha coltivato profondi rapporti con gli allievi e, soprattutto, dove è stata accolta a braccia aperte da Maria De Filippi. Dopo il suo forzato addio, la coreografa è tornata in studio dove sarà protagonista nella puntata di domani. E su Instagram ha dedicato un post strappalacrime a questo atteso ritorno.

Veronica Peparini torna ad “Amici”: l’abbraccio con Maria De Filippi

Amici è stata per anni la casa di Veronica Peparini, che vi approdò nel 2013 in qualità di coreografa ed insegnante di danza. Negli anni è diventata una delle colonne portanti, al pari di Alessandra Celentano, ma pochi mesi fa è stata fatta fuori dal programma. Tuttavia il talent non l’ha mai dimenticata e, anche per questo, ha riaccolto la Peparini nel suo studio. Sarà infatti ospite speciale nella puntata del pomeridiano di Amici in onda domani e, per l’occasione, ha voluto condividere su Instagram un dolcissimo messaggio.

Sul post campeggia uno scatto simbolico, che ritrae l’atteso abbraccio con Maria De Filippi. A corredo, le seguenti parole: “Questa foto parla da sé… Sono grata a lei per ogni cosa che mi ha permesso di vivere in questo programma! Dietro questo abbraccio ci sono per me 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento.. abbracciando lei mi sento di abbracciare tutte le persone che sono lì a collaborare”.

Nessuna polemica, nessun rancore per non essere stata riconfermata in questa nuova edizione. Solo tanta gratitudine per gli anni vissuti ad Amici e il ringraziamento speciale a Maria De Filippi. Infine, ecco l’appuntamento per domani pomeriggio: “Mi sono emozionata molto, è stato come tornare a casa vivendo un’emozione nuova! Grazie. Ed in bocca al lupo a tutti i ragazzi, è una classe strepitosa! Ci vediamo domani!!!”.

Veronica Peparini: gli strascichi dell’addio forzato ad “Amici”

L’addio di Veronica Peparini ad Amici sembrava aver profondamente incrinato i rapporti tra la coreografa e il talent, che per anni è stato casa sua. Il fidanzato Andreas Muller aveva parlato di una vera e propria “pugnalata alle spalle”, segno che la decisione della produzione è stata tanto deludente quanto inaspettata. La Peparini ha così dovuto lasciare le vesti di insegnante di danza, sebbene il motivo del suo addio non sia mai venuto a galla.

Ora, però, la manifestazione d’affetto condivisa su Instagram sembra riscrivere un nuovo capitolo di questa storia. E anche le polemiche divampate sui social dopo la decisione della produzione, vengono ora smentite dalla diretta interessata. Quell’abbraccio a Maria De Filippi vale più di mille parole e, di fatto, rispedisce al mittente i rumors sui presunti rancori con la conduttrice.

Intanto prosegue trionfale il successo del pomeridiano di Amici 2022. Gli allievi di canto e ballo sono messi a dura prova dagli insegnanti e, anche quest’anno, non mancano emozioni e polemiche. Tra esibizioni, litigi e provvedimenti disciplinari, le dinamiche entrano sempre più nel vivo.